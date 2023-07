Rodrigo Blázquez ha confirmado que con lo escrutado hasta ahora lo que está claro es que PP y Vox no van a poder gobernar porque "no suman ni van a sumar". Asimismo, ha explicado que puede cambiar algún escaño clave y puede haber dudas sobre una reedición del Gobierno de coalición, "pero lo que no hay ya es la otra opción".

"Lo que ya no suma ni va a sumar es la otra opción, la del PP-Vox. Esta noche electoral PP y Vox no dan mayoría absoluta y no les va a valer la abstención", ha sostenido en el especial de Al Rojo Vivo Objetivo Moncloa. Por eso, ha asegurado el periodista de laSexta que la opción de llegada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a La Moncloa "está cerrada".

Por otro lado, queda la incógnita de si el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, "aguanta en la Moncloa o en enero o febrero vamos a una repetición electoral", ha sentenciado Blázquez.