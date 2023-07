Pedro Sánchez aspira a la reelección en las elecciones generales de este 23 de julio, pero el líder del PSOE no se presenta solo: el actual presidente del Gobierno, que encabeza la candidatura al Congreso por Madrid, está acompañado por buena parte de su Ejecutivo en unas listas electorales con presencia de rostros de la política municipal y autonómica y altos cargos del partido.

Unas listas que el PSOE aprobó no sin polémica interna, puesto que los cambios en las candidaturas impuestos por Ferraz no sentaron nada bien a algunos barones autonómicos, que llegaron a plantar a Sánchez en el Comité Federal celebrado a principios de junio. A continuación, repasamos algunos de los nombres más destacados que copan las listas del PSOE este 23J.

Listas copadas por ministros y algunas ausencias

Prácticamente el Gobierno en pleno concurre a estas elecciones en las listas del PSOE, con tres excepciones: no van en las listas ni la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; ni el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá; ni la titular de Justicia, Pilar Llop.

En el caso de Calviño, indicaba esta misma semana en Al Rojo Vivo que el hecho de no ir en las listas no significa que no apoye el proyecto de Sánchez y que, de hecho, repetirá como vicepresidenta económica si el PSOE gana las elecciones. "Siempre he querido mantener mi independencia", explicó. En cuanto a Escrivá, excusaba su ausencia aduciendo, en declaraciones a laSexta, que "cada uno tiene su ventaja comparativa" y que la suya "está en el ámbito de las ideas, del diseño de políticas y de las propuestas".

Los restantes 14 miembros del ala socialista del Ejecutivo sí que van en las listas. En concreto, lo hacen por Madrid la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, como número dos; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la titular de Defensa, Margarita Robles; y el de Exteriores, José Manuel Albares. La candidatura por Barcelona, encabezada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, incluye asimismo a los titulares de Cultura, Miquel Iceta, y Transportes, Raquel Sánchez.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, encabeza por su parte la lista por Cádiz, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es cabeza de lista por Cádiz. La titular de Política Territorial y ministra portavoz, Isabel Rodríguez, a su vez, es la número uno por Ciudad Real; Luis Planas (Agricultura) lo es por Córdoba; José Miñones (Sanidad), por A Coruña; Diana Morant (Ciencia) por Valencia; Pilar Alegría (Educación) por Zaragoza y Héctor Gómez (Industria) por Santa Cruz de Tenerife.

Rostros de la política municipal y autonómica

En las listas del PSOE también encontramos a dos presidentas autonómicas derrotadas en las elecciones del 28M: Francina Armengol, que encabeza la lista al Congreso por Baleares, y Concha Andreu, que es la cabeza de lista al Senado por La Rioja.

Asimismo, varios exalcaldes socialistas que no revalidaron el cargo en las elecciones municipales van en las listas. Así, encabeza la candidatura por Valladolid el exalcalde de la capital provincial, Óscar Puente, mientras que la hasta ahora regidora de Toledo, Milagros Tolón, es la número dos de la lista en su provincia: aunque Ferraz quiso que la liderase, finalmente se mantuvo al candidato de Emiliano García-Page, Sergio Gutiérrez.

Alberto Rojo y Emilio Sáez, que perdieron las alcaldías de Guadalajara y Albacete en mayo, lideran a su vez las candidaturas en ambas provincias homónimas.

Cargos del partido y 'regresos' destacados

En las listas a la Cámara Baja encontramos otros nombres destacados del Partido Socialista. La que fuera 'número dos' de Sánchez, Adriana Lastra, encabeza la lista por Asturias, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, es el número uno por Bizkaia. Además, la presidenta del partido, Cristina Narbona, va en el sexto puesto por Madrid.

Mercedes González, por su parte, dejó el cargo de directora general de la Guardia Civil tras poco más de dos meses al frente del cuerpo al incluirse también en la lista electoral por Madrid como número 10.

Entre los candidatos encontramos además a dos exministros: José Luis Ábalos, número dos por Valencia, y Carmen Calvo, cabeza de lista por Granada. Las listas completas del PSOE -y del resto de partidos- las puedes consultar en este buscador:

Controversia interna por las listas

Lo cierto es que la confección de las listas electorales generó malestar en varias federaciones socialistas, después de que Ferraz realizara cambios en las propuestas de los territorios para las listas. En Castilla y León, no sentó bien la elección de Manuel Arribas como cabeza de lista por Ávila por su relación con el 'Tito Berni' y en Aragón se produjeron varias dimisiones y el propio Javier Lambán expresó su descontento.