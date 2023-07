Nadia Calviño ha asegurado que está convencida de que el PSOE ganará las elecciones generales el 23J. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía ha explicado la razón por la que no aparece en las listas de Pedro Sánchez, dejando claro que eso no significa que no le apoye.

"Siempre he querido mantener mi independencia", ha indicado, recordando que no es la primera ministra que no está afiliada a un partido político. "Soy una persona progresista, de centro izquierda, equilibrada y he dirigido la política económica del país con éxito", ha destacado.

Además, ha dejado claro que está muy comprometida con el proyecto de Pedro Sánchez. "Es el presidente que nuestro país necesita y por eso estoy muy implicada en esta campaña electoral", ha recalcado, dejando claro que ella no quiere que España "vuelva atrás".

Por este motivo, ha llamado a los ciudadanos a movilizarse para parar "esta ola ultraderechista". "Vamos a ganar y voy a seguir de vicepresidenta económica", ha apuntado, reconociendo que está muy "comprometida" con el país.