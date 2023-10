El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pronunciado este viernes por vez primera la palabra "amnistía"para admitir que conoce la propuesta que al respecto va a presentar la próxima semana la líder de Sumar, Yolanda Díaz, pero ha subrayado que no es la del PSOE y ha recalcado: "No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado". No obstante, ha asegurado este tipo de iniciativas son "una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales" tras lo ocurrido en 2017.

"Conocemos la propuesta de Sumar como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía", ha contestado Sánchez en rueda de prensa tras la Cumbre de la UE en Granada junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Para el jefe del Ejecutivo, no deja de ser bueno que los partidos presenten este tipo de iniciativas pues "es una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España, con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017".

También ha insistido en que la propuesta que presente en Barcelona el martes Sumar "no es la posición del Partido Socialista" y ha defendido que va a trabajar por una investidura real para dar respuesta al encargo del rey y a lo que dijeron los españoles en las urnas el 23J. Ha subrayado que el deber de todos los partidos es tratar de trabajar por "entendernos y lograr cuanto antes un gobierno en España" y ha asegurado entender que los periodistas le pregunten por el acuerdo sobre la amnistía. "Yo no puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produzca (…), se conocerán los acuerdos cuando se culminen, pues no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado", ha remarcado Sánchez.

Sobre las negociaciones

En cuanto al diálogo con otros grupos ha reiterado que están "en plena negociación" y que el pacto que se logre será "absolutamente transparente, público y acorde con la Constitución". A la frase de "nada está acordado hasta que todo esté acordado" se ha vuelto a remitir al ser preguntado por la posibilidad de que algún miembro del equipo negociador del PSOE se entreviste con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para avanzar en el acuerdo de investidura después de que él haya aclarado que solo se reunirá con los portavoces de los grupos parlamentarios.

Para el también secretario general de los socialistas -quien no ha desvelado si habrá ese contacto directo de algún dirigente socialista con Puigdemont- nadie en España puede discutir que hoy la situación en Cataluña está "infinitamente mejor que en el año 2017".

Pretende seguir por esa misma senda de diálogo y convivencia emprendido recalcando que todos los acuerdos estarán en el marco de la Carta Magna, serán validados por el Parlamento e "incluso si quieren ser recurridos por parte de la oposición", también por el Tribunal Constitucional. "Plena normalidad democrática", ha zanjado Sánchez, para quien se esta trabajando para materializar el mandato que emanó de las urnas el pasado mes de julio.

Finaliza la ronda de contactos con Junts

Sánchez acabará la semana que viene su ronda de contactos para la investidura, que empezará el lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y concluirá el viernes con las portavoces parlamentarias de EH Bildu y Junts. Antes del encuentro con Feijóo, que tendrá lugar el lunes a las 17.00 horas en el Congreso, Sánchez se reunirá ese mismo día con representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras a las 12.00 y 12.30 horas, respectivamente, ha informado el PSOE en una nota de prensa.

A continuación, Sánchez verá el martes 10 de octubre a las 11.30 horas al portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y al del PNV, Aitor Esteban, a las 13.00 horas, y por la tarde mantendrá un encuentro con representantes del Tercer Sector. El miércoles 11 de octubre Sánchez tendrá reuniones con representantes del mundo de la cultura (a las 9.30 horas), con el diputado de UPN Alberto Catalán (11.00), la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido (12.00) y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián (13.00), mientras que a las 17.00 el turno será para la patronal CEOE.

El jueves no tendrá reuniones, al ser la Fiesta Nacional, y el viernes cerrará la ronda para la investidura con un encuentro a las 9.30 horas con la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y otro a las 11.00 horas con la de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, para después recibir a representantes de organizaciones medioambientales (12.00).