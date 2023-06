Pedro Sánchez ha hecho repaso de la evolución de la situación en Cataluña desde su llegada al Palacio de la Moncloa. Durante su entrevista en El Hormiguero con Pablo Motos, Sánchez ha recordado el "principal error" del Gobierno de Rajoy con la gestión del 'procés', que fue "judicializar un conflicto que se tenía que haber resuelto por la vía política".

Preguntado acerca de la posibilidad de un futuro referéndum de autodeterminación en Cataluña, Sánchez ha recalcado que ni es "constitucionalmente posible" ni es lo que ha "planteado estos años políticamente" desde el Gobierno.

Partiendo de esa base, Sánchez ha reconocido que ha tenido que "rectificar" en los postulados que tenía antes de ser presidente del Gobierno, tomando "decisiones diferentes" para obtener, dice, "una mayor tranquilidad en la sociedad catalana".

"La situación en Cataluña no es la misma", defiende Sánchez, que también explica por qué se eliminó el delito de sedición, algo que otras "grandes democracias no tienen". "Sé que en estos cinco años no se han celebrado referéndums de autodeterminación", añade.

"Dividir a la sociedad catalana es volver a un error que ya hemos superado. ¿Por qué nosotros tenemos que ser los del 'no'? Prefiero decir sí a la unidad. Cambiemos la perspectiva, seamos los del 'sí'", opina.