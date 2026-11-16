Frente Amplio apuesta por una jornada laboral de 32 horas y jubilación a los 65 años

Los detalles Frente Amplio también plantea plantea en su programa implantar comedor gratuito para los escolares de Infantil y Primaria en centros públicos y crear un 'Fondo Generacional de Energía', cuyos beneficios serán destinados a la construcción de vivienda pública y pensiones.

El Frente Amplio propone limitar las herencias de los ultrarricos a 10 millones de euros por heredero, aplicando un tipo impositivo marginal del 100% en el tramo que exceda esta cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Además, su programa electoral incluye reducir la edad de jubilación a 65 años, eliminar penalizaciones por jubilación anticipada para quienes han cotizado más de 40 años, y reducir la jornada laboral a 32 horas semanales sin reducción salarial. También plantea implementar comedor gratuito para escolares de Infantil y Primaria, y una Ley de Prestación Universal por Crianza con 200 euros mensuales por menor. La recaudación adicional se destinaría a políticas sociales de vivienda.

Frente Amplio recoge dentro de su programa electoral para los comicios del 29N la limitación de las herencias de los ultrarricos, topándolas a una cantidad máxima de 10 millones de euros por heredero de un gran patrimonio. Según ha informado la candidatura, esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100% sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Entre las medidas que se recogen en su programa electoral también están reducir la edad de jubilación a los 65 años y eliminar la penalización por jubilación anticipada a quienes han cotizado más de 40 años. También se retomará la lucha por reducir la jornada laboral a 32 horas semanales sin reducción salarial, empezando por las 37,5 horas de forma inmediata.

En el importe total se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas, ha desgranado el espacio político que lidera Ada Colau. Además, la medida contempla, entre otros, un nuevo tramo adicional para herencias entre 5 y 10 millones con tipos marginales altos del 75%, del 50% para patrimonios entre los 800.000 y los 5 millones de euros y una reducción de los tipos existentes para los tramos inferiores a 120.000 euros, que beneficiará a las clase trabajadora.

Permitiría "doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda"

Frente Amplio ha justiciado este impuesto como un elemento necesario para corregir la desigualdad y orientada también a "restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios" de España. El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha explicado durante el acto de presentación del programa electoral que en España hay 10.000 personas con un patrimonio superior a 6 millones de euros (que multiplica por 60 el patrimonio medio de la familia de clase media).

Es más, ha lanzado que "bastante ventaja" es "ya nacer rico" y disponer de entrada 10 millones de euros, que es más de lo que la gente se puede gastar y ganar en una vida. "Yo quiero interpelar hoy directamente a la derecha, que siempre ha hecho de la meritocracia, de la cultura, del esfuerzo, uno de los ejes discursivos (...) ¿Qué mérito hay en nacer en una familia rica? ¿Qué apellido vale 10 millones de euros?", ha apostillado Bustinduy para bromear también que es "muy aburrido" eso de ser "nieto e hijo de ricos".

También se ha referido a unas declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que aludía al "aburrimiento de los derechos sociales" y que la vida es correr "riesgos". "La hemos escuchado, que nos parece bien, y que a partir de ahora los ricos van a arriesgar un poquito más", ha ironizado.

La recaudación adicional estimada "bastaría para doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades", según han desgranado desde la candidatura.

33 personas con más de 1.000 millones

Aparte, han señalado que en el país hay 33 personas con más de 1.000 millones, 400 personas con patrimonios de más de 100 millones de euros y 100 personas atesoran más de 250.000 millones en patrimonio. Esto refleja, a juicio de Frente Amplio, "un grado extremo de concentración del poder económico y político, que alimenta un círculo vicioso de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza".

Asimismo, la coalición ha argumentado que se trata de una medida "complementaria y consonante" con otras que ya ha presentado para su programa del 29M, como el impuesto a los grandes patrimonios, la expropiación de fondos buitre, o el impuesto a los grandes propietarios a partir de la cuarta vivienda para personas físicas y de la primera para personas jurídicas.

Anoche la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ya avanzó esta propuesta para "acabar" con las herencias de las grandes fortunas puesto que generan "una desigualdad enorme" que, a su juicio, "no está justificada".

Comedor gratuito para los escolares de Infantil y Primaria

Frente Amplio también plantea plantea en su programa implantar comedor gratuito para los escolares de Infantil y Primaria en centros públicos y crear un 'Fondo Generacional de Energía', cuyos beneficios serán destinados a la construcción de vivienda pública y pensiones.

Una de las medidas de carácter social de Frente Amplio es la implementación del comedor escolar gratuito y universal para todo el alumnado de Infantil y Primaria, demás de exigir por ley que los menús para los alumnos se elaboren con productos frescos de proximidad y temporada, libres de ultraprocesados y adaptados a requerimientos nutricionales y alergias.

Más Madrid planteó en la Asamblea autonómica una propuesta similar en 2025 y Sumar en su programa de 2023, fijando la gratuidad de forma progresiva en los comedores escolares en todos los tramos del sistema de enseñanza.

El programa electoral de Frente Amplio se compromete también a aprobar una Ley de Prestación Universal por Crianza que concederá 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo, medida que viene planteado el socio minoritario del Ejecutivo durante la pasada legislatura. Dicha prestación, según ha explicado el ministro, se configurará como un derecho propio del menor, inembargable y desvinculado de los ingresos o situación laboral de los progenitores. La idea es proceder al abono de esta prestación cada vez y de forma automática como deducción reembolsable del IRPF abonada por la Agencia Tributaria desde el momento del nacimiento.

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