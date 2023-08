Alberto Núñez Feijóo pedirá a Pedro Sánchez una reunión "al más alto nivel institucional y político". El líder del PP arrancará así sus contactos de cara a su sesión de investidura, prevista para finales de septiembre, una ronda de conversaciones en la que tiene previsto hablar con todos los partidos con representación en el Congreso, excepto EH Bildu.

Así lo ha anunciado Borja Sémper este lunes, tras una reunión del Comité de Dirección del PP. Feijóo, ha dicho, llamará "en las próximas horas" al presidente en funciones, a quien ha reprochado que "no quiso reunirse" con el líder 'popular' tras las elecciones del 23J. Este, ha indicado, "quiere conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas, en la mejora de la institucionalidad" y "en las medidas económicas que nuestro país necesita".

Preguntada al respecto, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha indicado que esa llamada de momento no se ha producido y que los socialistas no saben cuándo lo hará, pero que, cuando llegue, se sentarán: "Cuando a nosotros nos llamen, acudiremos a esa reunión", ha señalado. No obstante, no ha aclarado si sería el propio Sánchez quien asistiría personalmente: cuando llegue esa llamada, ha dicho, convocarán una Ejecutiva y tomarán una decisión.

La ministra de Educación en funciones, además, ha instado a Feijóo a que se disculpe porque "se ha estado insultado y faltando al respeto constantemente al PSOE" y también le ha exigido que rectifique las "llamadas continuas al transfuguismo". En todo caso, ha ironizado, el dirigente 'popular' tendrá que hacer gala de "capacidad de persuasión" para convencer a los socialistas de "cómo se deroga el sanchismo".