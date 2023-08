El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado el curso político con un acto en Soutomaior (Pontevedra) en el que ha insistido en su investidura, pese a que no le dan los números. Además, se ha comprometido a dialogar, a partir de este lunes, con los partidos políticos "que quieran hablar", aunque ha asegurado que no aceptará "chantajes ni subastas, ni se someterá "a lo que quieran las minorías". "Nosotros no somos Sánchez, sino que somos un partido institucional que cree en el Estado", ha declarado el líder popular.

En el acto de inauguración del curso político en Soutomaior (Pontevedra), Feijóo ha señalado que ha "aceptado el encargo de la investidura porque España necesita recuperar la moderación y la centralidad sin depender de minorías radicales". Así, ha defendido que "los 11 millones que votaron por el cambio merecen que su voz se escuche".

"Queremos gobernar no para resistir en el Gobierno, sino para ser útiles a nuestros país. Hablar sí, pero chantajes, subastas y someterme a lo que quieran las minorías no", ha manifestado el líder popular, quien ha indicado que va a reunirse "con los grupos que quieran hablar y los presidentes autonómicos que quieran aportar", ya que", según ha dicho, quiere "ser el presidente de todos los españoles". Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo ha apostillado que "esto no significa que esté de acuerdo con todos" los que van a hablar, ni que vayan a "aceptar todo".

En este punto, el líder del PP ha dicho que si la investidura consiste en "humillar más a las instituciones, la ganará Sánchez", pero "la perderá España", y ha insistido en que él no permitirá "cesiones ni privilegios".

Feijóo, que ha reunido a varios de sus barones territoriales entre los que no estaba Ayuso, ha destacado que el PP "está a cuatro votos de la investidura", mientras que Sánchez está a "cuatro cesiones que lo distancian": "Una amnistía, incompatible con la Constitución; un referéndum de independencia, impropio de un país de la UE; un Gobierno más débil" conformado por 24 partidos y la cuarta, "volver a quebrar el principio de igualdad de todos los españoles".