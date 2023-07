El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido de nuevo en su propuesta de que gobierne la lista más votada tras el 23J, a pesar de no haberlo hecho efectivo tras las elecciones autonómicas del 28M por ejemplo en Extremadura, donde el candidato socialista fue el más votado pero el pacto del PP con Vox hizo a Maria Guardiola presidenta.

"Jamás un candidato a la presidencia del Gobierno que ha perdido unas elecciones se presentó a una investidura", ha señalado Feijóo en una entrevista en Al Rojo Vivo. "Felipe González dejó a Aznar pactar. Si yo pierdo las elecciones facilitaré el gobierno a Sánchez en caso de que no pacte con los independentistas. Y si gano pido esa reciprocidad", ha aseverado el líder del PP.

No obstante, ha evitado calificar de "ilegítimo" ese gobierno en el que la suma parlamentaria daría la presidencia a la segunda lista más votada. "Si lo hiciera solo sería un gobierno de alguien que no ganó. Si lo que pretenden es no depender de minorías independentistas tendremos que llegar a un acuerdo", ha insistido.

Preguntado sobre si revalorizará las pensiones con el IPC, Feijóo ha preferido responder ironizando sobre las acusaciones de Yolanda Díaz (Sumar) de que el PP tiene una agenda económica oculta. Así, el líder del PP ha reiterado su discruso económico de estos días. "Queremos crecer, no ser el penúltimo país en crecimiento económico. Introducir en la reducción del IVA de los alimentos y focalizar objetivos con los autónomos. Vamos a hacer que la gente recupere poder adquisitivo. Entre los 27 somos el cuarto país con más riesgo de pobreza", ha defendido.

Sobre las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, diciendo que si PP y Vox gobiernan volverán las tensiones "y peores" a Cataluña, Feijóo ha garantizado que si se convierte en presidente tras el 23J, "rebajará las tensiones" en todos los territorios, aunque ha advertido de que no se "someterá a minorías" que "quieren incumplir las leyes", en referencia a los independentistas, a los que ha trasladado que restaurará el delito de sedición.

"Rebajar la tensión, unir a la sociedad, no fracturarla, no dividirla y no tensionar", ha resumido Feijóo. "Cumplir la Constitución en todo el territorio, llámese Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha o País Vasco", ha insistido.