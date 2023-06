El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no tiene "ningún problema" en debatir con el presidente del Gobierno y ha subrayado que en la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio está dispuesto a celebrar un cara a cara con Pedro Sánchez. "No tengo ningún problema en tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral", ha garantizado Feijóo.

Así lo ha expresado el presidente de los populares en una entrevista en Onda Cero un día después de la oferta de Pedro Sánchez de celebrar seis debates hasta los comicios del 23 de julio. Al ser preguntado expresamente si tiene miedo de debatir con Sánchez, Feijóo lo ha negado de forma rotunda y ha señalado que la "ocurrencia" de celebrar seis debates obedece a las "urgencia" del presidente del Gobierno.

"Esto me recuerda a una película del oeste, le reto a tal hora el lunes", ha ironizado. En este sentido, ha recalcado que los debates "se negocian" entre los equipos de campaña, "no se obligan ni se establecen por una parte interesada". "Por supuesto se debatirá pero los debates no se obligan, los debates se negocian", ha abundado.

El PP ya está preparando una estrategia y campaña "continuista" del 28M ante las elecciones generales del 23 de julio, que volverá a estar centrada en apelar al voto útil al Partido Popular para "derogar el sanchismo" y evitar que se "reedite el Gobierno frankenstein" que, a su juicio, pretende Pedro Sánchez, según han asegurado. Además, el partido situará de nuevo la economía en primer plano, ante la inflación y la subida de las hipotecas, para desmontar el "triunfalismo" del Ejecutivo.

El adelanto electoral ha cogido por sorpresa a los populares, igual que a los demás partidos, que en tiempo récord tendrá que elaborar sus candidaturas para las generales y presentar su programa electoral, que se inspirará en el documento marco para autonómicas y municipales que coordinaron Iñigo de la Serna y Carmen Fuñez. En el PP quieren volver a hacer una campaña en la calle como la del pasado 28 de mayo, pero reconocen que las altas temperaturas de julio, sobre todo en algunas autonomías del sur y del Levante, les obligará a buscar recintos cerrados y con aire acondicionado para acoger los mítines.

El líder del PP sí que prevé dar paseos por todas las CCAA de España, una campaña "cercana" que, según la formación, les ha dado buen resultado en las municipales y que contrasta con la del PSOE. "Los políticos no pueden encerrarse en su despacho ni blindarse en aviones exclusivos, sino que deben pisar la calle, hablar con la gente y conocer de primera mano sus problemas para priorizar las políticas y acertar en sus decisiones", decía hace poco más de una semana Feijóo.