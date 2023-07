La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha enfrentado este miércoles al presidente de Vox, Santiago Abascal, y le ha pedido que pida "disculpas" por difundir un bulo xenófobo. Esto ocurrió el pasado 3 de julio cuando el ultraderechista apuntó que el presunto asesino de Tirso de Molina que acabó con la vida de la propietaria de una tienda de ropa era magrebí en lugar de español.

En el debate a tres en RTVE,Yolanda Díaz le ha recordado este caso y el tuit que puso Abascal difundiendo este bulo con el mensaje de que "ni Sánchez ni su vicepresidenta se acordarán de esta mujer" y culpó a la inmigración. La líder de Sumar ha asegurado que él ha "mentido a toda España" y le ha exigido que pida "disculpas" por este señalamiento. "Usted ha mentido. Habla de mentiras y le ha mentido a toda España. No era un inmigrante, era un español que nació en San Lorenzo de El Escorial", le ha recriminado Díaz.

El debate vivió un momento de tensión entre ambos líderes, en un debate en el que Díaz ha confrontado y ha intentado dejar en evidencia a Abascal. Tras la insistencia de la vicepresidenta de que pida disculpas, el ultraderechista le ha reprochado si le estaba dando "órdenes" tras acusar al Gobierno que "los llaman a la inmigración ilegal". "Mantengo lo que dije en ese mensaje. Tiene la ocasión. No lo consiento, no me acuse de nada", le ha replicado Díaz.

Abascal, acorralado por la líder de Sumar, ha ocurrido a uno de sus argumentos estrella: el comunismo. "Usted representa al peor régimen de la humanidad junto con el nazismo, pero a nosotros no nos hable así", ha concluido el presidente de Vox.