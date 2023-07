Últimos días de campaña y también, último encuentro entre candidatos. Esta noche Pedro Sánchez (PSOE), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox) se enfrentan en TVE al último debate electoral de la campaña, un encuentro a tres que inicialmente estaba previsto que fuera a cuatro y al que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, no va a acudir. Si bien lo que se debata esta noche puede afectar al voto indeciso, decantando a los electores que aún no saben a quién mostrarán su apoyo el 23J hacia un lado u otro, lo cierto es que no se verá reflejado en ninguna encuesta: desde ayer, está prohibido, según la LOREG, publicar nuevas encuestas o sondeos que puedan afectar a la intención de voto.

El debate a tres, organizado por TVE, tiene lugar hoy a las 22:00

La campaña electoral del 23J finaliza el viernes a las 23:59, dando paso a la jornada de reflexión

Consulta aquí los programas electorales de todos los partidos que se presentan a las elecciones generales del 23J