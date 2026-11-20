Los detalles El presidente del Gobierno recogió el guante en su réplica. "Si tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas, por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que me llevaré conmigo", expresó.

Durante un cara a cara, Pedro Sánchez se vio presionado por Alberto Núñez Feijóo para pedir disculpas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Urda. Sánchez aceptó la interpelación y pidió perdón, reconociendo el dolor que lleva consigo. Feijóo criticó su actitud tras los incidentes, pero Sánchez reiteró su disposición a disculparse. Al inicio de su intervención, Sánchez admitió errores cometidos durante su gobierno, incluyendo problemas no resueltos como la vivienda y la gestión de tragedias ferroviarias. En el bloque sobre corrupción, volvió a pedir perdón, aunque rechazó lecciones del PP en este ámbito.

Pedro Sánchez protagonizó este jueves un cara a cara tan a remolque que incluso Alberto Núñez Feijóo le marcó el paso para pedir perdón. "Ni una sola vez ha pedido usted perdón. Aproveche esto para pedirle perdón a las víctimas", expresó el líder del PP, quien interpeló al presidente del Gobierno para disculparse.

Así, en su réplica, Sánchez recogió el guante: "Si tengo que pedir disculpas y perdón a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz y de Urda, por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que me llevaré conmigo", manifestó, algo que no había hecho hasta ahora.

Asimismo, el candidato del PP a la Presidencia tampoco dejó escapar el momento para afearle su actitud. "¿Y se pone usted a bailar a las 48 horas? Hombre...", criticó Feijóo, a lo que el socialista respondió: "Me ha dicho si pido perdón o no y le he dicho que sí, que me hago cargo".

Donde sí se vio un propósito de enmienda por iniciativa propia fue al principio de su intervención, nada más empezar el cara a cara. "Mi Gobierno no ha sido perfecto. He cometido errores, he confiado en gente que no debía. No me cuesta reconocer esto, no tengo reparos en hacerlo", aseguró Pedro Sánchez.

De hecho, también mencionó otros asuntos con una gestión cuestionable: "No hemos logrado aún resolver el problema de la vivienda y hemos tenido que gestionar dos tragedias ferroviarias".

De esta forma, el candidato del PSOE volvió a entonar unas disculpas cuando llegó el bloque sobre corrupción. "Quiero empezar este bloque nuevamente pidiendo perdón por los casos de corrupción que haya podido sufrir", expresó aunque matizó que, a pesar de "lamentar lo que ha sucedido", no acepta lecciones del PP.

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