Los detalles El alcalde de Madrid ha defendido en Metafuturo que el líder del PP "encaró el debate como tenía que hacerlo, con propuestas y con diálogo", mientras que considera que Sánchez "tiene un problema" con los debates.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comentado sobre el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, destacando que Sánchez "no fue identificable", mientras que Feijóo se mostró "como el próximo presidente del Gobierno". Según Almeida, Feijóo abordó el debate con propuestas y diálogo, en contraste con Sánchez, quien no defendió su gestión ni presentó propuestas. Almeida considera que este cambio de estrategia de Sánchez refleja problemas en su gobierno, tanto de decencia como de gestión. Además, señala que Sánchez no ha resuelto los problemas de los españoles y enfrenta numerosos retos pendientes, lo que afecta su credibilidad y reconocimiento.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha pronunciado en Metafuturo sobre el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, señalando que el presidente del Gobierno "no fue identificable", mientras que vio a Feijóo "como el próximo presidente de Gobierno", e incluso "como el presidente del Gobierno en ejercicio".

"Yo creo que ayer Alberto Núñez Feijóo encaró el debate como tenía que hacerlo, con propuestas y diálogo, que se lo reclamó en varias ocasiones a Pedro Sánchez", ha expresado, al tiempo que ha opinado que el líder del Ejecutivo "tiene un problema en relación con los debates", ya que, ha dicho, "no es lo mismo debatir con 'zascas' en el Congreso de los Diputados que debatir cara a cara delante de todos los españoles en un debate electoral". "Y no es lo mismo estar en un mitin sin posibilidad de réplica alguna que en un debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo con réplica. Y creo que ahí tenía una debilidad, sin duda, Pedro Sánchez. No está acostumbrado a ese tipo de debates", ha añadido.

En segundo lugar, el alcalde de Madrid ha manifestado que Sánchez "no fue reconocible ni identificable". "Yo, si fuera un votante de Pedro Sánchez, me preguntaría quién estuvo ayer en el debate, porque no es el Pedro Sánchez al que yo voto si fuera votante de izquierdas", ha expresado.

En este sentido, Almeida ha subrayado que cuando se habla de la "confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia, una cuestión que es fundamental" es que los políticos sean "identificables". "Y creo que ese fue el principal error de Pedro Sánchez, que no fue identificable, mientras que Feijóo sí lo fue", ha apuntado, al tiempo que ha destacado que el candidato del Partido Popular a la Presidencia en las elecciones generales del 29N "censuró al Gobierno" y Sánchez "no lo defendió". "Alberto Núñez Feijóo contraprogramó programa y, sin embargo, Pedro Sánchez no contraprogramó, no hizo prácticamente ninguna propuesta. Por tanto, yo creo que lo que hubo es un presidente del Gobierno y un expresidente del Gobierno ayer en ese debate", ha aseverado.

Para Almeida, este "presumible cambio de estrategia" de Pedro Sánchez responde a que "le van mal las cosas". "Cuando a uno le van mal las cosas, tiene que intentar cosas nuevas", ha declarado, tras lo que ha recordado que "hace tres días Pedro Sánchez dijo que estaba asistiendo a una movilización histórica, como no había visto nunca de la izquierda".

"Esto lo dijo también el 12 de octubre en el Palacio Real, apenas una semana después de convocar elecciones. Si hay una movilización histórica es porque estás haciendo las cosas bien. Si tienes que cambiar, es que a lo mejor ni hay movilización ni estás haciendo las cosas bien y tienes que intentar algo distinto de lo que has venido haciendo hasta ahora. Y yo creo que a eso obedece la estrategia de Pedro Sánchez, a que las cosas no le están yendo bien, a que tenía que cambiar, tenía que buscar algo distinto, pero, sin embargo, creo que ahí están la opinión pública y las encuestas de los ciudadanos para decir que Pedro Sánchez --en el cara a cara-- ni fue identificable ni fue reconocible y que reconoció implícitamente que las cosas no le están yendo bien", ha manifestado.

De esta forma, el alcalde madrileño ha destacado "dos problemas" en los ocho años de Gobierno de Sánchez, "uno de decencia y otro de gestión". "Y yo creo que esa decencia es lo que nos jugamos en las elecciones del 29 de noviembre", ha advertido.

En este punto, José Luis Martínez-Almeida ha recordado que "en el debate del año 2019, José Luis Ábalos y Santos Cerdán acompañaron a Sánchez, mientras que en 2027 lo que no le acompaña es la gestión". "Estamos hablando de decencia, y él no fue capaz de defender su gestión, no fue capaz de decirle a los españoles que no ha resuelto sus problemas y que tenemos numerosísimos retos pendientes", ha criticado.

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