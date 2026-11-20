Los detalles Los expertos coinciden en que Feijóo ganó el cara a cara a Sánchez. Creen que el socialista se centró más en la forma y que eso pudo hacerle descuidar los argumentos. También señalan que buscó el voto de centro pero cree que no logró llevar el debate a su terreno.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE Pedro Sánchez quiso parecer moderado en el cara a cara con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Cuidó las formas y midió el tono, pero para los expertos, tanto mirar cómo proyectaba su imagen pudo hacerle descuidar los argumentos.

Así lo ha asegurado Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en su análisis en Al Rojo Vivo. "Él, en cierta forma, estaba más preocupado por las formas que por el fondo, en aparecer moderado con talante, más que en los argumentos que utilizaba", ha asegurado.

Por su parte, el politólogo Pablo Simón apunta a otra clave. Cree que Sánchez buscó al votante de centro, aunque eso no significa que consiguiera llevar el debate a su terreno. "De nuevo, se confunde centro con centralidad. No es lo mismo", ha recordado.

Según Urquizu, ha habido un consenso poco habitual sobre quién salió mejor parado del cara a cara. "Cuando todo el mundo va en la misma dirección, y cuando todo el mundo está dando de ganador a Feijóo en este debate, es que seguramente eso es lo que ha sucedido en la opinión pública", ha explicado.

También ha pesado el cambio de personaje. Simón ve también una ruptura entre el Sánchez de la campaña, que prometía activación y remontada, y el que apareció en el debate. "No tiene demasiado sentido que llegue el debate, y entonces te coloques en una posición plana, totalmente aséptica, cambiando incluso el papel del personaje", ha deslizado el experto.

Urquizu destaca, además, algo que le resulta especialmente llamativo: que el debate haya seguido después del debate. "Yo no sé si es la primera vez que vemos un debate donde alguien, después del debate, para ganar el postdebate tiene que explicar lo que ha hecho", ha analizado

Y para Simón, ahí estuvo otra de las grandes oportunidades perdidas: dejar que Feijóo marcara el terreno incluso en bloques favorables al presidente. "El haber dejado simplemente que en un montón de bloques en los que tú tenías ventaja comparativa, sea el otro el que termina instalando el marco, pues al final te hace perder oportunidades", ha asegurado.

Dos análisis que apuntan a una misma conclusión, la de que Sánchez no consiguió imponer su relato y terminó cediendo a Feijóo la iniciativa del cara a cara.

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