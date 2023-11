Pedro Sánchez ha comparado a Alberto Núñez Feijóo con Manuel Fraga durante su réplica a la intervención del líder del PP en el primer día del debate de investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Lo ha hecho asegurando que Feijóo ha hecho "el trayecto opuesto" al del histórico dirigente 'popular'.

"El señor Fraga se alejó del franquismo y se incorporó a la democracia, usted se está alejando de los principios democráticos para desfilar con los franquistas de Vox", ha criticado Sánchez.

En su intervención, el líder del PSOE ha afirmado que el PP se equivocó "estrepitosamente" al decantarse por Feijóo tras la salida de Pablo Casado. "Nadie ha hecho más con Vox que usted como presidente del PP", ha agregado.

Sánchez ha llegado incluso a reírse de Feijóo y de su frase de que no es presidente del Gobierno porque no ha querido. "Esta es muy buena", ha dicho entre carcajadas Sánchez, que le ha matizado al 'popular' que no es presidente del Gobierno "porque no se lo permite la ultraderecha de Vox".

"La gran verdad de todo esto es que usted es un falso moderado abrazado a la ultraderecha, un falso experto que gestiona pésimamente, un falso transparente que oculta etapas enteras de su pasado y un falso ganador y un gran perdedor", ha replicado Sánchez.

Sánchez ha retomado su réplica a Feijóo pidiendo que se fije en la Cámara Baja. "Ustedes se van a quedar solos con la ultraderecha", anticipa el candidato a presidente del Gobierno, que recuerda que este jueves tendrá "el apoyo de ocho formaciones distintas".