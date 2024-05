Aliança Catalana nació en el año de la pandemia y menos de cuatro años después, ya forma parte del Parlamento catalán. Su líder, Sílvia Orriols, será también diputada. También porque, además, es la alcaldesa de Ripoll (Girona), después de haber ganado las elecciones municipales de 2023. Las encuestas ya apuntaban en esta misma dirección y aunque aún falta tiempo para que los resultados de las elecciones catalanas sean definitorios —con el escrutinio por debajo del 10%—, parece que no hay duda de que Orriols entrará en el hemiciclo con todos sus ideales.

El partido, de extrema derecha, fue fundado con la idea de en algún momento entrar en el Parlamento y la intención de "salvar Cataluña". Su fundadora procede de otra formación ultraderechista, Front Nacional de Catalunya, con la que se convirtió en concejala antes de fundar su propio partido. Sílvia Orriols Serra (Vic, 1984) es abierta islamófoba y considera inmigrante a todo el que no sea catalán. "Catalana soy seguro; islamófoba, probablemente también. Por tanto, islamófoba sí, catalana también, de extrema derecha nada", ha llegado a afirmar. Sin embargo, cuando se le dice que el fascismo por definición promulga los mismos valores que ella, contesta de la siguiente manera: "Si yo soy fascista por hacer eso, toda la humanidad lo es un poco, ¿no?".

Días antes de las elecciones, Cristina Gallego se refería a ella en El Intermedio como "la tapada de las elecciones catalanas", pero "no como esas mujeres que van con velo, esas no le gustan nada". "Ella es muy de centro, de centro de detención de inmigrantes", bromeaba Gallego al hacer referencia a esta catalana que pide el voto para que Cataluña no se parezca al tercer mundo. Aunque, añadía, "si la acaban votando mucho, a lo que se va a parecer es al Tercer Reich".

Sílvia Orriols tiene cinco hijos con su pareja, David Subirana. Todos ellos llevan, según recogen varios medios catalanes, el apellido Orriols por delante, y tienen, además, nombres muy catalanes aunque poco comunes: las niñas se llaman Guinedell, Queralt, Violant y Peronella y el niño, Fortià.

Sílvia Orriols: "Os dirán racistas"

En campaña, Orriols ha acusado a Esquerra Republicana (ERC) de ser la "brecha" de la que se vale el fundamentalismo islámico, y ha asegurado que muchos no independentistas se sentirán "tentados" de votar a Aliança Catalana, porque escogerán entre "vivir en una tierra libre" o en una "aturdida y castigada con continuos aludes inmigratorios". "Os dirán racistas por denunciar el trato peyorativo o poner el grito en el cielo ante la sustitución cultural y demográfica que padece nuestro pueblo", afirmó.

Porque Sílvia Orriols y su Aliança Catalana son islamófobos y de extrema derecha, pero también independentistas. Entre los puntos de su programa destaca la lucha por la independencia catalana y por hacer que Cataluña sea libre "del Estado español, del francés y del islámico2.