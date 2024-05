Lo que ocurra este domingo decidirá la conformación del Parlament de Cataluña durante los próximos cuatro años. O al menos eso es lo que se espera, si no se vuelven a adelantar las elecciones autonómicas, como ha ocurrido esta vez, que Pere Aragonès (ERC) no ha conseguido agotar legislatura.

La cita electoral de este 12M marca el futuro político no solo de la región, sino de las alianzas que puedan producirse en el Congreso de los Diputados. Este domingo, 5.754.840 electores están llamados a votar, de los cuales 5.460.332 residen en Cataluña y 294.508, en el extranjero.

Pero ¿cuáles son las horas a las que se puede votar? ¿A qué hora comienza el decisivo recuento de los votos? Hagamos un repaso a los horarios de la jornada electoral. A primera hora de la mañana, concretamente a las 8:00 horas, se constituyen las mesas en las que los ciudadanos catalanes depositarán sus votos. En ese momento, se lleva a cabo la reunión del presidente/a, los vocales y los suplentes, comprobando los elementos necesarios para la votación y la admisión de los interventores de las candidaturas.

Después de ese momento, sobre las 8:30 horas, se realiza el acta de constitución de la mesa electoral. Con todo listo, se da por comenzada la jornada electoral desde las 9:00 horas. Los ciudadanos tendrán hasta las 20:00 horas para depositar su voto en la urna que le corresponda. A esa hora, se cerrarán los colegios electorales, los miembros de las mesas emitirán sus votos, se introducen los sobres del voto por correo en las urnas y, con todo listo, se procede al escrutinio.

La RAE define el escrutinio como el "reconocimiento y cómputo de los votos en las elecciones o en otro acto análogo". Según la Fundación por el Español Urgente (Fundéu), se puede utilizar el término "recuento" como alternativa válida al referirse al proceso de comprobación de cuántos votos ha recibido cada candidatura en unas elecciones, ya que su primera acepción en el diccionario académico es "acción y efecto de volver a contar algo".

¿Cómo funciona el recuento de votos?

El recuento de las elecciones en Cataluña no es distinto al de cualquier otro proceso electoral en nuestro país. Abierta la urna, la presidencia extrae los sobres uno por uno, los abre y lee las papeletas en voz alta. Durante el escrutinio pueden darse varios escenarios: tener votos válidos, votos en blanco o votos nulos .

Los votos en blanco se consideran aquellos sobres que no contienen ninguna papeleta o con votos emitidos a favor de una candidatura retirada legalmente. Los votos nulos tienen más supuestos, siendo los siguientes casos:

Los que se emiten en sobres o papeletas diferentes del modelo oficial.

Las papeletas sin sobre.

Los sobres que contienen más de una papeleta de diferentes candidaturas (si contienen varias papeletas de la misma candidatura, se cuenta como un solo voto válido a la candidatura).

Los que se emiten en sobres alterados.

Las papeletas en que se haya modificado, añadido o rayado el nombre de los candidatos o se haya alterado el orden de colocación, y también las papeletas en que se haya introducido cualquier leyenda o expresión, o se haya producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado.

Serán computados como válidos los votos emitidos en papeletas que contengan una señal, una cruz o un aspa al lado de alguno de los candidatos, en la medida en que no tengan transcendencia o entidad suficiente para considerar que se ha alterado la configuración de la papeleta, o se ha manifestado reproche de alguno de los candidatos o de la formación política a la que pertenezcan.

Una vez leído en voz alta, el presidente o presidenta enseñará cada papeleta a los vocales, interventores o interventoras y apoderados o apoderadas. La mesa comprobará que el número de sobres introducidos en cada urna coincide con el número de votantes anotados en la lista numerada de votantes. La presidencia preguntará si hay alguna protesta o reclamación a hacer contra el escrutinio realizado. En caso de haberla, la mesa resolverá por mayoría de sus miembros.

Las papeletas de votación se destruirán en presencia de las personas asistentes. No obstante, hay algunas papeletas que no se pueden destruir, como aquellas que no se consideren válidas (votos nulos) o las que hayan sido objeto de alguna reclamación. Estas papeletas deberán ser firmadas por los miembros de la mesa y se adjuntarán al acta de sesión.

Finalmente, la presidencia de la mesa anunciará, en voz alta, el resultado de la votación, indicando el número de electores y electoras censados (los que figuran en las listas del censo electoral), el número de certificados censales aportados (se separarán los certificados de alta en el censo de los certificados de corrección de errores materiales) y de sentencias, si procede; el número de votantes, de votos nulos, de votos en blanco y de votos obtenidos por cada candidatura.

Una vez anunciado el resultado de la votación, se extenderá el acta de escrutinio, que estará firmada por el presidente o presidenta de la mesa y que será colocado en la entrada del local. Este acta será entregada a la persona designada representante de la Administración, que enviará los resultados de la votación al Centro de Recogida de Información, así como a los representantes de candidatura, interventores o interventoras, apoderados o apoderadas y candidatos o candidatas que lo soliciten.

¿Cuándo es definitivo el escrutinio?

La hora a la que se finaliza el recuento de votos en unas elecciones como las catalanas depende de muchos factores. Las mesas electorales con menor número de votantes terminan antes, aunque el resultado definitivo se va conociendo a lo largo de la noche. Como se trata de una jornada en la que sólo hay un proceso electoral, lo normal sería que pasadas las 23:00 ya se conociera un resultado relativamente definitivo de las elecciones.

No obstante, el escrutinio no es definitivo hasta unos días después, cuando se añade, además el voto CERA. Se vuelven a contabilizar todas las papeletas y es precisamente de este recuento del que sale el escrutinio definitivo de las elecciones, el que después se publica en los boletines oficiales. Y es a raíz de este del que se reparten los escaños, aunque sólo en ocasiones puntuales tiene grandes diferentes con el resultado que se conoce la noche de las elecciones.