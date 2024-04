El expresident catalán Carles Puigdemont ha asegurado este martes que volverá a Cataluña sea investido o no como presidente de la Generalitat tras las elecciones del 12 de mayo, aunque no se quedará en la oposición. "Solo volveré a Cataluña el día del debate de investidura", ha confirmado el político catalán, señalando que "con la ley de amnistía se cierra la etapa del exilio".

Para el candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya -el nombre que ha registrado Junts para estas elecciones-, el acto de retorno "de una presidencia que fue ilegalmente destituida debe ser más de país que de partido", por lo que ha descartado volver en el marco de la campaña electoral.

En declaraciones a RAC1, Puigdemont ha asegurado que su retorno "no puede ser un acto al servicio de una estrategia electoral" ni un "acto de provocación". "Solo volveré a Cataluña el día del debate de investidura. El acto de retorno de una presidencia es de país, no de partido. Tiene que tener sentido institucional", ha dicho.

Y ha sostenido que "con la ley de amnistía se cierra la etapa del exilio de gran represión y el grueso de la represión y se tiene que cerrar una etapa política y personal". "La manera digna es volver al Parlament en las condiciones que sean", ha destacado.

El expresidente catalán ha revelado que tenía "cinco planes" para regresar a Cataluña sin ser detenido, de los cuales "solo uno era válido". Y ha dicho que lo habría puesto en práctica si el 30 de enero de 2018 el Parlament le hubiese votado como presidente de la Generalitat: "Habría vuelto en unos días".

"Nosotros llevamos al exilio la institución de la Generalitat. Ahora que estamos en el final del camino no me podría perdonar que la pusiese al servicio de mi partido. Hacer una aparición magistral en el mitin final en Barcelona... Esto no lo haré", ha resumido Puigdemont.

A estas elecciones, Puigdemont se presenta para "culminar el trabajo iniciado en 2017" y no para "gestionar una autonomía", si bien ha admitido que no se dan las mismas condiciones ahora que en pleno proceso soberanista. El candidato de Junts ha señalado, asimismo, que es "poco relevante" hacer un debate a tres con los candidatos del PSC, Salvador Illa, y el de ERC, Pere Aragonès, si es "para hablar de temas autonómicos". Y ha dicho que con Aragonès no hacen falta un "cara a cara, sino trabajar codo con codo".