No habrá cambio de ciclo finalmente en Euskadi, pero poco ha faltado para ello. Al término de esta jornada electoral de infarto, el PNV ha vuelto a ser la fuerza más votada en el territorio vasco, lo que garantiza a la formación liderada por Imanol Pradales cuatro años de gobierno; en principio, de la mano del PSE-EE de Eneko Andueza, que se convierte nuevamente en llave de gobierno. Eso sí, a pesar del histórico apoyo logrado por la izquierda abertzale este 21 de abril. EH Bildu ha conseguido un resultado importantísimo, sin precedentes, al hacerse con el mismo número de escaños que su rival directo. Un resultado que, sin embargo, no es suficiente para arrebatarle la hegemonía.

En la parte baja de la tabla, la tensión propia de este frenético baile de escaños también se ha mantenido hasta el último momento. La fotografía electoral ha confirmado, más allá del duelo de titanes entre PNV y EH Bildu, la debacle en la que se encuentra inmersa una izquierda no nacionalista completamente dividida, que aúna con serias dificultades los votos necesarios para una representación bajísima en el parlamento vasco y sin visos de mejorar en próximos comicios; también, el leve incremento de los apoyos en la derecha popular y la resistencia de la ultraderecha en una cita electoral vital para su propia supervivencia.

Los sondeos lanzados a lo largo de la campaña electoral, e incluso las encuestas publicadas al cierre de los colegios electorales, ya advertían que iba hacer falta una 'foto finish' para identificar al ganador de estos comicios. Pero una vez contados los votos, los resultados son claros aun con sus matices: el PNV suman más de 340.000 votos (el 35,16%), que se traducen en 27 escaños, los suficientes para que, como ya hicieran en 2020, renueven el pacto de gobierno con el PSE-EE. Pero tan cierto es que los jeltzales han vuelto a ser la opción favorita de los vascos como que se han dejado por el camino cuatro escaños imprescindibles. Cuatro parlamentarios que parecen haber aprovechado, y mucho, en EH Bildu.

Si estas elecciones no han derivado en un cambio de ciclo, sí parecen haber marcado un cambio en las tendencias políticas en Euskadi. Prueba de ello es que la alegría en la izquierda abertzale era más que evidente al poco de iniciarse el recuento de votos. El partido encabezado por Pello Otxandiano sale impulsado de las urnas, confirmando el mejor resultado de su historia con 27 parlamentarios. Esto es, hasta seis más que en 2020 tras recabar casi 320.000 votos (32,48%). No obstante, su empate a escaños con PNV no le garantizan, ni mucho menos, la gobernabilidad. Siendo realistas, EH Bildu aún tendría posibilidades para hacerse con la Lehdakaritza si convence a los socialistas.

No obstante, esta posibilidad es, como poco, remota. Andueza ya dejó claro varias veces en campaña que no iba a pactar con Otxandiano. Así, al mismo tiempo que crecían los escaños en apoyo al abertzale, se iban desvaneciendo las posibilidades del mismo de iniciar una nueva era política en Euskadi, atendiendo a la desastrosa situación en la que se encuentra el espacio de la izquierda conformado por Elkarrekin Podemos y Sumar. Por un lado, la fuerza morada continúa haciendo frente a un declive cada vez más pronunciado. Como ya sucedió en los comicios gallegos, tampoco en esta ocasión han logrado sumar los votos necesarios -en una horquilla muy baja- para entrar en el parlamento.

Si Podemos desaparece del escenario político de Euskadi, los resultados en Sumar no son mucho mejores. La formación de Yolanda Díaz tampoco convence en el espacio progresista vasco, dejando al borde de la extinción a la izquierda no nacionalista en Euskadi. Eso sí, hay que decirlo, cuentan con un resultado que les permite decir, al contrario que a Podemos, que siguen presentes en la política vasca.