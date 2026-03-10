Patxi López ve "muy fácil" dar la vuelta a encuestas y pronostica un gobierno socialista en Castilla y León

Las encuestas apuntan a que el PSOE podría retener todos sus procuradores o, en el peor de los casos, perder algunos escaños. El portavoz socialista en el Congreso, no obstante, considera que es muy fácil "dar la vuelta" a los sondeos.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha asegurado este lunes que es "muy fácil dar la vuelta a las encuestas" que sitúan por delante al PP en Castilla y León, y se ha mostrado convencido de que los socialistas pueden recuperar el gobierno autonómico con Carlos Martínez al frente. López, que ha visitado la localidad palentina de Guardo en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, ha insistido ante los periodistas en que la clave está en movilizar al electorado progresista.

"Hay que movilizar a quienes no quieren ir a votar con resignación a lo malo conocido. No hay que votar a lo malo conocido, hay que votar a lo bueno que está por venir de la mano de Carlos Martínez", ha afirmado. El dirigente socialista ha defendido que el PSOE puede "despertar la esperanza" de cambio tras cuatro décadas de gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León.

"Esta es la campaña del cambio. Estoy convencido de que de esta vez sí recuperaremos el Gobierno de la Junta", ha señalado. López ha añadido que los sucesivos gobiernos del PP, especialmente los años de mandato del actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, han llevado a la comunidad "a la desidia, el abandono y casi al aburrimiento".

"A esta tierra le hace falta despertar, agitarse y ponerse en marcha, y eso solo se hace con un presidente que se arremangue y enfrente los problemas" porque los dirigentes del PP, ha remachado, "son todos iguales". Mañueco, ha insistido, "ya sabemos que gobierna pero prefiere estar tumbado en el sillón" y en sus mítines "solo habla de Pedro Sánchez y se olvida de los ciudadanos de Castilla y León", ha afirmado el portavoz socialista en el Congreso.

Por eso, se ha mostrado convencido de que esta va a ser la campaña del cambio y de que la gente no va a ir a votar con resignación, porque el PSOE va a ser capaz de "despertar esta tierra y de tener un presidente progresista que ponga encima de la mesa medidas de verdad para ayudar a los ciudadanos".

