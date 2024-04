Durante el debate electoral vasco que tuvo lugar este martes en la sede de EiTB, Imanol Pradales pronunció un minuto de oro que a muchos les resultó familiar. Y es que el candidato del PNV lanzó unos mensajes muy parecidos a los que hizo el popular Alfonso Rueda en el debate de candidatos de las elecciones gallegas.

Ambos utilizaron el "no me votes" haciendo alusión a cosas que rechazaban dichos partidos. "Si quieres un presidente que te engañe, no me votes", comenzó Rueda en su discurso. Y un mensaje parecido lanzó Pradales a cámara: "Si quieres un Gobierno que intente controlar tu vida, no me votes".

Y así con casi todos los mensajes. Mientras Rueda decía que "si quieres un presidente que te quite todo para dárselo a los independentistas, no me votes", Pradales comentaba que "si quieres un gobierno que promueva la confrontación, no me votes".

"Si quieres un presidente que divida a los gallegos entre sí y que nos separe del resto de los españoles, no me votes", añadía Rueda. Entonces, Pradales insistía que "si quieres un gobierno que ponga en riesgo tu economía, no me votes".

Ambos terminaban de la misma manera, incitándoles a que, si estaban de acuerdo con ellos, entonces sí les votarán. Así es como terminó el presidente de la Xunta: "Pero si quieres un presidente que ayude a que Galicia siga avanzando. Entonces sí, entonces cuento con tu voto". De la misma manera terminó el candidato nacionalista, quien matizó que "si quieres un gobierno que defienda tu seguridad y tu libertad, vótame".