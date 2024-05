La documentación para poder votar por correo en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo se empezó a enviar el pasado 22 de abril a los domicilios de los ciudadanos que ya lo han solicitado. Pero aún se puede solicitar. No por mucho tiempo, eso sí. El calendario electoral de las catalanas se acerca a las fechas clave, como el día de la cita con las urnas. Pero antes quedan otras pendientes. Como por ejemplo el 2 de mayo, fecha en la que termina el plazo para pedir el voto por correo. Pero este día todavía se puede pedir. Hay dos formas de solicitarlo: de manera telemática o presencialmente en cualquier oficina de Correos.

Cómo pedir el voto por correo

Para pedir el voto telemáticamente hay que acudir a la página web de Correos e identificarse con la ayuda de sistemas de autenticación y firma electrónica.

hay que acudir a la e identificarse con la ayuda de y firma electrónica. Si se prefiere pedir el voto por correo de forma presencial, el ciudadano deberá asistir personalmente a la oficina de Correos presentando su DNI, pasaporte o carnet de conducir (siempre el original).

Hasta cuándo se puede votar por correo

En este sentido, el votante puede pedir cita previa en las oficinas de Correos a través de la aplicación, web de Correos u Oficina Virtual. Lo primero que hay que hacer es escoger la oficina disponible que tenga cita previa y elegir el día y la hora que más le convengan. En cualquier caso, el ciudadano puede presentarse sin reserva y hacer la cola.

El voto por correo se podrá depositar en las oficinas hasta el 9 de mayo, tras el atraso de la fecha. Además, el proceso de solicitud de voto coincide esta vez con el de las elecciones al Parlamento Europeo. Por eso, Junta Electoral Central ha acordado medidas para distinguir las solicitudes de ambos procesos. Así, a los electores que soliciten el voto por correo para las elecciones catalanas se les facilitará la etiqueta "Parlament de Catalunya" para que la adhieran en la zona superior del impreso de solicitud de voto y en el sobre. Las solicitudes de voto por correo para las elecciones europeas deberán llevar adherida la etiqueta identificativa "Parlamento Europeo", durante el periodo de coincidencia de los plazos de solicitud de ambos procesos. En caso de no disponer de etiquetas, el personal de la oficina de Correos indicará al elector que escriba a mano el proceso para el que solicita el voto por correo tanto en el impreso de solicitud como en el sobre de envío.

Novedades para los votantes del extranjero

Los electores catalanes residentes en el extranjero pueden descargar por internet, por primera vez, las papeletas de las candidaturas que concurren a las elecciones del Parlament de Cataluña en el apartado 'voto extranjero' de la página web de las elecciones. Esta novedad no está sin embargo aún disponible para los electores de Barcelona (cuyas papeletas están pendientes de recurso), pero sí está habilitada para los de las circunscripciones de Tarragona, LLeida y Girona. Estas papeletas descargables son, ha recordado el Govern en un comunicado, una de las principales novedades de este proceso electoral y permitirá facilitar votar a tiempo a todos los electores, pues a muchos residentes en el extranjero en otros comicios no les llegaban las papeletas a tiempo. Pueden utilizar este procedimiento las personas que residan en el exterior de forma permanente inscritas en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) y que emitan el voto desde el extranjero (no así los que viven en otros lugares de España, que tienen que solicitar el voto por Correos). Una vez recibidas o descargadas las papeletas, los electores pueden enviar el voto por correo a la oficina o sección consular de adscripción hasta el 7 de mayo, o bien votar presencialmente entre el 4 y el 9 de mayo en las embajadas, oficinas o secciones consulares en las que estén inscritos o en los lugares que se habiliten al efecto.

Calendario electoral del 12M