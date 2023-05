El 2023 se ha convertido en un año clave a nivel político y es que está previsto que, tras las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 28M, tengan lugar las elecciones generales. Sin embargo, no en todas las comunidades autónomas tendrán lugar dichas votaciones.

Andalucía es una de estas comunidades que este año no celebrará elecciones autonómicas, y es que ya tuvieron lugar en 2022, donde el Partido Popular, con Juanma Moreno al frente, ganó las elecciones, consiguiendo 58 escaños y el 43,12%.

El PSOE se consolidó como segunda fuerza con el 24,1% de los apoyos y 30 escaños. Vox obtuvo el 13,46% de los votos y 14 parlamentarios; Por Andalucía, consiguió 7,68% de votos y 5 escaños; y Adelante Andalucía 4,57% y 2. Por su parte, Ciudadanos se quedó fuera del Parlamento andaluz al no conseguir los apoyos suficientes para obtener un escaño.

Ahora, se espera que las próximas elecciones autonómicas en Andalucía tengan lugar en 2026, cuatro años después.

¿Por qué las elecciones autonómicas de Andalucía no coinciden con el resto?

La mayoría de las comunidades autónomas celebran el mismo día sus elecciones. Sin embargo, hay cuatro, consideradas como "históricas", que las convocan en años diferentes. Este es el caso de Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña.

La razón de esto se remonta a los primeros años de democracia. Hay que tener en cuenta que para que tuviesen lugar dichas elecciones, primero debía haber un estatuto autonómico aprobado. Tras el franquismo, el País Vasco estableció el suyo en 1979, al igual que Cataluña. El de Galicia se refrendó en 1980 y el de Andalucía, en 1981. El resto de comunidades autónomas aprobaron sus estatutos en 1983.

Lo cierto es que para Cataluña, País Vasco y Galicia no eran sus primeros estatutos autonómicos, por lo que la Constitución de 1978 estableció para ellas una vía de acceso rápido a la política autonómica, algo a lo que se unió el estatuto de Andalucía tras superar los requisitos establecidos en el artículo 151 de la Constitución.

De esta forma, con los estatutos de autonomía aprobados, las primeras elecciones andaluzas de celebraron el 23 de mayo de 1982.

Esta vía de acceso rápido con la que cuentan Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía hace que no tengan una fecha fija de celebración. Por tanto, de no adelantarse, los comicios se convocan cuatro años después de las últimas. En el caso de las que no tienen esta facultad, las elecciones se celebran siempre el cuarto domingo de mayo, cada cuatro años, haciéndolas coincidir con las municipales.