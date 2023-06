El portazo de Maria Guardiola a Vox en Extremaduraha despertado temores y alabanzas en el propio PP. Según fuentes del PP a laSexta, algunos barones temen que la falta de acuerdo en Extremadura con la extrema derecha contamine las negociaciones que se llevan a cabo en otros territorios. Otros, sin embargo, alaban la actitud "valiente" de la extremeña. Confiesan además, que creen que la repetición electoral "puede salir bien" al PP. Una opinión que no es generalizada, ya que otros dirigentes del PP ven mucho riesgo.

La candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura ha insistido hoy de nuevo en su posición. No hay lugar para Vox en su posible futuro gobierno. Guardiola se ha mostrado contundente. "Quieren sentarse en el Consejo de gobierno para hablar de ideología", ha dicho. Sin embargo, ha admitido que tiene la "mano tendida" para que los ultras "apoyen el cambio" en la comunidad pero la "entrada en el Gobierno nunca ha estado sobre la mesa".

Explicando que aunque ha mantenido dos reuniones con Vox "siempre con buen tono", "siempre tenían que llamar a Madrid para ser autorizados. Abascal estará pensando en otros intereses". Sobre su decisión de este martes de no intentar la investidura, Guardiola ha señalado que al ver que "dan la presidencia de la Asamblea al PSOE" su interpretación fue que Vox "quiere romper con todo". "No he engañado a nadie. Todo el mundo sabía que yo quería gobernar en solitario", ha insistido.

Una posición que ha sido criticada este miércoles por el propio Santiago Abascal. "Después de las votaciones volvimos a tender la mano. La que hablaba de elecciones es ella. Vuelven a insultar a Vox", ha señalado el político de ultraderecha insistiendo en que no le van a entregar sus votos "por su cara bonita".

Es ese cruce de acusaciones el que suscita recelos en algunos barones del PP sobre el estado en el que llegará el equipo negociador de Vox a sus reuniones. Fuentes del PP señalan a laSexta que ellos tienen un equipo negociador diferenciado en cada comunidad, mientras que en el partido de Abascal se trata de un mismo equipo.

Hay otras posiciones en el PP que hablan de una "actitud valiente" de Guardiola pero la realidad es que el PP tiene por delante la pugna por varias comunidades en las que necesitaría a Vox. Y no va a pasar como en Valencia, dónde el PP logró el apoyo de Vox en 24 horas.

En Aragón, este viernes se celebra la constitución de las Cortes. El exalcalcal de de Zaragoza y canditado del PP, Jorge Azcón, lleva negociando durante días con la extrema derecha. Necesita el foto favorable del Vox para ser investido presidente de la región.

En Baleares, Vox ya ha logrado la presidencia del Parlament y un preacuerdo en el que el PP adopta en un documento programático algunas de las reivindicaciones ideológicas más duras de la ultraderecha. Prohens necesita al menos la abstención de Vox y para ello ha silenciado la violencia de género, hablando ahora de "vioelncia intrafamiliar" y también ha puesto el foco en la inmigración ilegal y en los okupas.

En Murcia el acuerdo también está complicado. Fernando López Miras ha amenazado con el fantasma de la repetición electoral y los puestos en la Mesa de la Asamblea se han repartido entre PP y PSOE, dejando fuera a Vox y provocando el malestar en la formación de extrema derecha.

De momento, Feijóo guarda silencio sobre lo sucedido en Extremadura y sobre el resto de posibles acuerdos con la extrema derecha.