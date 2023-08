Vox no cede en Murcia. Así de claro lo ha dejado este lunes el presidente del partido de ultraderecha en la región, José Ángel Antelo. A través de Twitter, el también candidato de Vox en las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28M ha denunciado la posición que, dice, viene manteniendo Fernando López Miras, presidente en funciones y candidato del PP a revalidar el título, desde que las urnas arrojaran un resultado complicado para los populares.

El pasado 28 de mayo, los electores dejaron a López Miras al borde de la mayoría absoluta, con 21 escaños, frente a los 12 del PSOE y 9 de Vox. Por tanto, se veía obligado a conversar con Vox para lograr esa mayoría absoluta necesaria. Algo que, según Antelo, no está sucediendo. "Vox no va a reuniones convocadas a través de los medios y vetando a Vox por adelantado en la participación en el gobierno", ha criticado el candidato de ultraderecha.

En esta línea, ha asegurado que "López Miras ha excluido a Vox de la mesa de la asamblea y se ha repartido los puestos con el PSOE". En contraposición de lo que, tal y como ha insistido, está haciendo su formación: "Vox quiere conformar un gobierno de coalición, sin mentiras, sin chantajes y respetando a los votantes de ambas formaciones". Ha asegurado además que su partido "no ha cambiado ni aumentado las exigencias", sino que "pide la proporcionalidad otorgada en las urnas".

Así ha respondido Antelo a las palabras esgrimidas por el presidente de Murcia en funciones en Al Rojo Vivo, medio al que ha concedido una entrevista este lunes y donde ha instado a Vox a llegar a un acuerdo: "No entiendo por qué quieren bloquear. No quieren sentarse y llegar a un acuerdo". Al contario de lo que opina el líder de Vox en Murcia, López Miras cree que "no hay otra alternativa posible" con el resultado obtenido, creyendo que "lo legítimo es gobernar en solitario".

"Pedían la vicepresidencia, dos consejerías y valorar la idoneidad de los consejeros que nombrara el PP. Chantajear con esto a un partido que ha conseguido el 43% de los votos es decir que quieren ir a elecciones", ha puntualizado López Miras en Al Rojo vivo, dejando de esta forma un mensaje claro y de advertencia a la ultraderecha: si no permiten un gobierno en solitario del PP, la decisión desembocará en una repetición electoral.