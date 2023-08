El acuerdo entre el PP y Vox para formar gobierno en Aragón saldrá adelante en las próximas horas y se hará público oficialmente este viernes, según ha podido saber laSexta. En este momento, ambas partes están cerrando el número de Consejerías que quedarán en manos de la ultraderecha.

El pasado 28M, los 'populares' ganaron las elecciones en esta comunidad, donde obtuvieron 28 escaños en las Cortes de Aragón y relegaron al PSOE a segunda fuerza, con 23 diputados. La suma con los siete diputados de la extrema derecha permitirá gobernar a Jorge Azcón, al superar la mayoría absoluta de 34 escaños.

Críticas del PSOE

Sin embargo, las negociaciones entre los 'populares' y la extrema derecha se encontraban aparentemente estancadas, y este mismo jueves, la portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, exigía al candidato del PP que explicara "el calendario, el contenido y el programa que va a negociar con Vox". La dirigente socialista recordaba asimismo que el 23 de agosto es la fecha límite para la investidura. "Igual está esperando a ver qué pasa en la Mesa de las Cortes Generales", deslizó.

La parlamentaria socialista advertía asimismo de que la "parálisis" está teniendo "incidencias directas" en la gestión de la Administración autonómica, ya que el Ejecutivo de Javier Lambán está en funciones y "por cortesía y lealtad" no puede condicionar al próximo Gobierno. "Azcón tiene que asumir el liderazgo", reivindicaba Pérez, recalcando que el resto de fuerzas políticas tienen derecho a conocer "los planes que les afectan directamente".

"Si es escandaloso no saber cuándo, lo inaceptable es no saber qué", manifestaba asimismo la diputada aragonesa, que insistía en "la sociedad tiene que conocer" las negociaciones de PP y Vox, recordando que, cuando Lambán formó su Gobierno, lo hizo "con luz y taquígrafos" y ahora no se sabe "nada". A su juicio, Azcón está "supeditado a los intereses del PP nacional, a los intereses partidistas por encima del interés de Aragón".