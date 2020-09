Podría deciros que no soy de hacerme fotos con la gente conocida. Quedaría de persona de bien, que pasa de las modas y esas cosas. Pero mentiría. Mis amigas saben que si yo veía a un famoso en mi juventud iba a saludarle, me hacía una foto y me hacía una ilusión tremenda. Por supuesto no a cualquiera, faltaría más, pero si me gustaba, allá que iba. Recuerdo con mucho cariño una de las últimas fotos con alguien que admiraba. Es esta…

Ahora es distinto. Lo que es la vida. Ahora las Malasmadres me paran para hacerse fotos conmigo. Por eso yo siempre estoy dispuesta y feliz de estar al otro lado. Me encanta que me saluden, me cuenten su historia y conocerlas un poco más. Porque cada una de esas mujeres me inspira e impulsa, más de lo que ellas pueden imaginar.

Hoy en día "las fotos" están muy mal vistas, sobre todo, en política. Yo he sufrido críticas por fotos con políticos y políticas a lo largo de estos cinco años de activismo. Pero no estoy de acuerdo con esas críticas. Las respeto, pero me gustaría reflexionar sobre ello. Porque yo nunca me haré una foto con un político o política si no responde a algo más. Me explico.

Esta foto con el Presidente del Gobierno no hubiera tenido sentido si no lleváramos trabajando por la conciliación todo este tiempo, si no hubiéramos organizado la carrera "Yo no renuncio" por la conciliación en 2018 y si no hubiéramos tenido su compromiso explícito de dos medidas:

Permisos de maternidad y paternidad igualitarios e intransferibles.

Universalización de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años.

La conciliación necesita de la implicación de todos los agentes sociales: empresas, familias, sindicatos y Gobierno. Mirar a otro lado en política sería un error porque la necesitamos de la mano para regular situaciones como las que estamos viviendo. Y para eso, hay que sentarse, hablar, exponer nuestra visión desde la calle, desde la realidad social que vivimos millones de familias y eso es lo que intento hacer cada día desde la Asociación.

Esta foto con Begoña Villacís no hubiera tenido sentido si no fuéramos la voz de la conciliación, si no hubiéramos presentado la segunda carrera en el Ayuntamiento de Madrid y si no hubiéramos conseguido el compromiso de cuatro representantes políticas (de los distintos partidos) el mismo día de la carrera.

Esa foto permitió esta otra foto.

Pero por supuesto ha habido otras fotos que no han sido compartidas porque han sido reuniones de trabajo, de escucha con políticos y políticas de todos los partidos. Siempre he huido de la foto sin más y quien me conoce lo sabe de sobra.

Pero el pasado viernes LA FOTO con el ministro José Luis Escrivá era reflejo de una conversación cercana, de compartir una misma visión en temas de conciliación y un paso más en un camino que necesita de medidas de conciliación que tienen que estar sobre la mesa y que espero puedan tomar forma. Allí se quedó nuestro manifiesto y las 280.000 firmas que representan muchísimas realidades que no pueden quedarse silenciadas, que tienen que llegar, traspasar la pantalla y estar en los Ministerios.

LA FOTO para mí es una gran responsabilidad. Así que si no pretendiera seguir peleando y luchando no me la hubiera hecho porque no podría soportar esa presión.

LA FOTO muchas veces es impulso, es avance, es escucha y es el reflejo de que existimos, de que somos visibles y de que NO renunciamos. Por eso antes de criticar una foto deberíamos antes preocuparnos por conocer lo que hay detrás de ella.