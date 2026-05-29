En marzo de 2017 me tiré una semana en la Audiencia Nacional cubriendo casos de lawfare contra la clase trabajadora. No le importaban una mierda a nadie, pero allí estaba yo inasequible al desaliento intentando contar cómo la maquina de represión del sistema democrático español funcionaba contra los nadie.

En aquella época el PSOE era un partido de Estado de los que jamás criticaba las actuaciones judiciales porque estábamos en un Estado de derecho de una democracia plena y apoyaba cualquiera de sus resoluciones sin plantearse que había algo en su estructura que estaba lejos de ser la de una democracia ejemplar. Estoy seguro de que os sonará ese soniquete de palabras huecas que sirven para llevarse por delante de la gente que se jugaba el tipo en la calle ejerciendo sus derechos. Lo llevamos oyendo desde que se instauró nuestra modélica transición.

En esa semana que me pasé en la Audiencia Nacional se juzgó a seis personas, y se los condenó, por enaltecimiento del terrorismo por hacer chistes en redes sociales o escribir canciones para rapearlas. Uno de los jueces que condenaba a penas de cárcel como si fuera un acto burocrático cotidiano a personas sin antecedentes penales por hacer chistes en redes sociales era Fernando Grande-Marlaska, el actual ministro del Interior. Al PSOE nunca le preocupó esta manera de actuar, preocupó esta manera de actuar, de hecho la promovió, la alimentó y la abonó para su propio interés y el del sistema.

Óscar Puente denunció ayer en los pasillos del Congreso, muy indignado, una concertación político-judicial-mediática contra su partido y el gobierno al que pertenece. Puedo compartir esa denuncia en muchos de los casos que hemos tenemos esta legislatura, el del juez Peinado o el del fiscal general del Estado son dos de los más flagrantes.

No lo comparto con el caso de Jose Luis Ábalos o Santos Cerdán que son corrupción de la peor condición. Pero sí comparto el fondo del problema que ahora sí se atreve a denunciar el ministro Puente a pesar de que llevan años callados y alimentando ese proceder.

Me creería esa denuncia si hubiera sido acompañada cuando se vociferaba desde espacios marginales cuando eran ellos los que participaban por acción u omisión de la protección institucional como partido del régimen de la transición de esa estructura que servía para reprimir a los que no tenían voz y eran despreciados con condescendencia.

Pero no, al PSOE nunca le interesó hasta que ahora sí parece que entiende que hay algo que no funciona en la judicatura. Simplemente voy a hacerles un repaso de la historia contemporánea de nuestro país en el que el PSOE era parte del engranaje represor a través del sistema judicial español y se servía de él cuando todavía no se había puesto en el foco de sus actuaciones.

Uno de los momentos más vergonzantes para el discurso del PSOE de la actualidad en la que habla de lawfare y de actuación coordinada de la judicatura contra ellos fue con la aparición de Podemos. Cuando esta organización puso en cuestión la hegemonía de la organización socialista. La memoria es muy corta.

El "Bárcenas de Podemos", así calificó en enero de 2015 el diputado del PSOE, Antonio Hernando, a Juan Carlos Monedero cuando se reveló que habría cobrado 420.000 euros de gobiernos latinoamericanos mediante una sociedad instrumental y se abrió una investigación por fraude fiscal que acabó archivada.

No se puede decir que el PSOE fuera prudente y esperara a ver la resolución del caso y respetara la presunción de inocencia. Estas fueron las declaraciones de Hernando, del PSOE, contra Monedero y Podemos: "Se ha probado que el señor Monedero mintió y defraudó a Hacienda. Ahora lo que nos tiene que decir el señor Monedero es qué ha hecho con ese dinero que no pagó a Hacienda y si ha servido para financiar a su partido y para pagar actos electorales o campañas electorales. Ahora entendemos por qué el señor Iglesias defiende tanto al señor Monedero porque podría ser el Bárcenas de Podemos".

La actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo de Podemos que si el "modelo Monedero" era el que el partido quería para España. El propio Pedro Sánchez, en el contexto de este caso, llegó a decir que si él mismo tuviera en su partido a alguien que cobrara mediante una sociedad interpuesta estaría fuera de su partido.

En los casos en los que Podemos sufrió la represión de sus líderes en los casos de Isa Serra o Alberto Rodríguez el PSOE se posicionó de lado de los tribunales, e incluso cuando se realizó el falso caso Neurona, o el caso de la niñera, nunca ningún miembro del PSOE salió a denunciar la utilización de la justicia contra adversarios políticos con causas que se demostraron falsas. En aquellos casos se favorecía de esa represión y no le importaba demasiado que los derechos fundamentales fueran pisoteados. No solo ocurrió con Podemos.

En el año 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por vulnerar los derechos de Arnaldo Otegi en el caso Bateragune. En una situación como esta, en la que incluso hay una sentencia que condenaba a los tribunales españoles por no aceptar la recusación de un juez parcial, el entonces portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, defendió con "firmeza" y "toda la contundencia" a la justicia española.

No es necesario recordar todo lo que ocurrió durante el procés porque ahora con la amnistía y los indultos hemos perdido la perspectiva de la participación furibunda del PSOE en la represión judicial que defendió con entusiasmo negando de manera categórica que aquello no era más que el estado de derecho funcionado contra aquellos que quebraron la legalidad.

No voy a recordar el caso de los condenados por "Aturem el Parlament" y el papel del gobierno del PSOE porque saca lo peor de mí y es mejor no perder los papeles. Podría estar relatando cientos de casos yendo más allá de los últimos años pero creo que esta breve recopilación sirve para ejemplificar cómo el PSOE abonó, hizo crecer y se alimentó del guindo judicial del que ahora se ha caído.