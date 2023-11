Los crímenes de guerra de Israel de hoy en Gaza son los mismos que ya han sido documentados cuando Israel atacó en el pasado a Gaza. Pasarán años antes de que se documenten, prueben y verifiquen sin ningún atisbo de sospecha los crímenes de guerra que con innumerables indicios y declaraciones han quedado de manifiesto que ha cometido el ejército de Israel en lo que llevamos de ofensiva en 2023. Pero hay una manera de demostrar que lo que está cometiendo en el presente ya lo ha cometido en el pasado. No es una excepción, es la norma, es la concreción de un plan criminal orquestado por Israel que lleva a cabo contra Gaza desde hace décadas.

Desde que el 7 de octubre Hamás atacara el sur de Israel en la mayor incursión en territorio enemigo de la historia por parte de los palestinos, acabando con la vida de muchos militares, pero también de muchos civiles, y cometiendo un incontestable crimen de guerra, se han producido incontables denuncias por los crímenes de guerra que ha cometido el gobierno de Benjamin Netanyahu. Bombardeo de población civil de forma indiscriminada. Destrucción de infraestructura civil, sanitaria, viviendas y recursos hídricos, de saneamiento y de alimentos. Asesinato de población civil de forma intencionada. Corte de suministros, combustible, luz, agua y medicamentos y bombardeos con fósforo blanco sobre población civil. Estos son solo unos ejemplos de casos denunciados, con pruebas visuales, que se han producido en el ataque de Israel a Gaza tras el golpe terrorista del pasado 7 de octubre.

Todas y cada uno de las denuncias del presente fueron documentadas por la ONU tras la Operación Plomo Fundido del año 2008 y 2009 llevada a cabo por Israel contra Gaza que acabó con la vida de 1300 palestinos y 11 bajas del ejército de Israel. El informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza presentado en septiembre de 2009 denuncia y documenta los innumerables crímenes de guerra cometidos por Israel que responden al mismo modus operandi de lo que ocurre en el actual ataque contra los palestinos. Israel hace hoy en Gaza 2023 lo que ya hizo en Gaza 2009 pero con mucho más violencia.

Israel acusa en la actualidad al fuego amigo de la Yihad Palestina de la responsabilidad del ataque sobre el hospital al-Ahli en 2023, sin pruebas para demostrar la autoría no sería el primer hospital atacado por Israel. El informe de la ONU dejó probado que Israel atacó de manera directa e intencional el hospital al-Quds en Gaza y destruyó su garaje de ambulancias con fósforo blanco. Israel había declarado, como es habitual, que se produjeron disparos desde el hospital por parte de Hamás. La Misión de la ONU comprobó que era mentira dicha justificación y que no se abrió fuego desde el hospital contra las fuerzas armadas de Israel. No fue el único hospital contra el que atentó Israel, el informe de la ONU considera probado que se usó munición de fósforo blanco contra el hospital al-Wafa que atiende a enfermos especialmente graves o de estancia de larga duración.

Las escuelas y las infraestructuras civiles fueron un objetivo preferente de las fuerzas armadas de Israel en 2009 del mismo que ocurre ahora en 2023. El informe de la ONU dejó probado que Israel bombardeó un cruce de caminos en al-Fakhura en el campo de refugiados de Yabalia junto a una escuela en la que se refugiaban más de 1300 personas causando al menos 11 muertes. Sobre este ataque la Misión de la ONU hizo una reflexión jurídica sobre la proporcionalidad que puede ser asimilada al reciente ataque en el campo de refugiados en Yabalia en 2023 que mató a más de 150 personas civiles para matar a un comandante de Hamás, según la versión de Israel. El informe decía sobre esa proporcionalidad: "Al formular sus conclusiones jurídicas sobre el ataque contra el cruce de caminos de al-Fakhura, la Misión reconoce que para todos los ejércitos las decisiones sobre la proporcionalidad, es decir, la ponderación de las ventajas militares que pueden obtenerse en contraposición con el riesgo de matar a civiles, dará lugar en algunos casos a dilemas muy auténticos. La Misión no considera que este caso haya sido de ese tipo. El lanzamiento de por lo menos cuatro granadas de mortero para tratar de dar muerte a un pequeño número de personas determinadas, en un lugar en que había un gran número de civiles dedicados a sus tareas cotidianas, además de 1.368 personas alojadas en un albergue cercano, no se condice con lo que un comandante razonable habría considerado como riesgo aceptable de vidas de civiles a cambio de la ventaja militar perseguida. Por lo tanto, la Misión considera que el ataque fue indiscriminado, en violación del derecho internacional y en violación del derecho a la vida de los civiles palestinos que resultaron muertos en esos incidentes".