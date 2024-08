¿Te preguntas cómo elegir una silla para llevar a los niños en el coche con la máxima seguridad posible? Existen muchas opciones y, con los sucesivos cambios de normativas, a veces la información es confusa.

Hay sillas de precios muy diferentes, sillas versátiles que duran años y otras solo para determinadas edades (estatura y peso). Tomar una decisión sobre algo tan importante como la seguridad de los pequeños no es algo trivial.

En este artículo te explicamos cómo elegir la mejor silla para llevar a los niños en el coche de manera segura, las características que deben tener y las recomendaciones de seguridad actualizadas con el cambio legislativo sobre Sistemas de Retención Infantil (SRI) que entra en vigor el 1 de septiembre de 2024.

Sistemas de retención infantil de la DGT

Es obligatorio que los menores, hasta 135 centímetros de altura, viajen siempre con un Sistema de Retención Infantil (SRI) adaptado a su peso y talla. Como norma general, deben ir siempre en los asientos traseros (en función de una serie de factores, unas plazas serán más seguras que otras).

El uso correcto de los sistemas de retención o sillas infantiles evita la mayor parte de las lesiones muy graves en caso de accidente. En el año 2023, 21 niños menores de 14 años fallecieron en accidentes de tráfico, más del doble que el año anterior y la peor cifra desde 2015. Además, un niño que no esté sujeto se convierte en una especie de proyectil dentro del vehículo que puede golpear a los demás ocupantes.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte entre los menores de 14 años y el 40% de los niños fallecidos no llevaba ningún sistema de protección. Usar las sillas infantiles no solo reduce los siniestros, sino que evita el 90% de las lesiones.

Aunque un coche sea de alta gama, los sistemas de seguridad (cinturones, airbags, reposacabezas, etc.) no están diseñados para los más pequeños. Por eso, los niños tienen que llevar siempre un sistema de retención adecuado a su altura y peso.

Por otro lado, según un estudio propio de la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi), el 90% de las sillas compradas a través de portales y aplicaciones de segunda mano, en realidad no cumplen con los requisitos de la normativa bajo la que fueron homologadas, debido al uso y al deterioro de los materiales.

No llevar SRI o llevarlos mal instalados está clasificado como una infracción grave, lo que supone una multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos en el carnet de conducir.

Cómo colocar la silla de bebé en el coche

Colocar las sillas de los niños en el coche a contramarcha es lo más seguro, según la DGT y los expertos. Viajar a contramarcha reduce hasta en un 95% el riesgo de fallecimiento o lesiones.

En caso de colisión, ya sea lateral, frontal o alcance, la fuerza del impacto quedará repartida de manera más uniforme por todo el cuerpo del niño. En el caso del golpe frontal (el más común y grave), el cuello del niño estará más protegido. Hay que tener en cuenta que la cabeza de un niño pequeño puede llegar a suponer hasta un 25% de su peso total, a diferencia del adulto, cuya cabeza supone entre un 6% y un 8% del peso. En caso de accidente, la inercia multiplicaría ese peso que traccionaría sobre el cuello del niño en fase de maduración, causando graves lesiones.

La mayoría de los expertos aconsejan esta posición a contramarcha al menos hasta que el niño cumpla dos años. Otros la recomiendan incluso hasta los cuatro años. Más adelante veremos qué dice la normativa vigente al respecto.

Cambio en la normativa de sillas del coche en septiembre de 2024

Los cambios en las normativas de SRI se hacen de manera progresiva. La normativa actual, la ECE R129 i-Size o, simplemente, R129, ha estado conviviendo con la anterior, la ECE R44/04, durante varios años para que los fabricantes pudieran adaptarse.

No obstante, a partir del 1 de septiembre de 2024, la R44 deja de ser válida y solo será legal vender sillitas R129, más avanzadas en ingeniería y materiales. Esta medida marca el final de una etapa que comenzó en 1981 con la implantación del reglamento ECE R44, que ha sido actualizado en varias ocasiones (R44/01, R44/02, R44/03 y R44/04).

Todas las sillas fabricadas antes de 1995 y homologadas conforme a las normas ECE R44/01 o R44/02 dejaron de poder venderse o utilizarse en 2008. Actualmente, las sillas R44/03 y R44/04 no se podrán vender, pero sí utilizar al menos durante ocho años.

No obstante, desde la DGT no recomiendan su uso porque no cumplen con los últimos estándares de seguridad, es decir, las sillitas debían cumplir menos requisitos para obtener la R44-03 que para conseguir pasar las pruebas de la R44-04, y menos que las R129.

Diferencias entre ECE R44/04 y R129 i-Size

1. Clasificación: la normativa ECE R44 se basa en el peso del niño, mientras que las sillas con homologación i-Size lo hacen en su estatura.

A) Con ECE R44/04 se clasifican según edad y peso. Esta es la clasificación clásica:

Grupo 0: hasta 10 kg (recién nacidos hasta 1 año).

Grupo 0+: hasta 13 kg (recién nacidos hasta 18 meses).

Grupo 1: de 9 a 18 kg (de 1 a 4 años).

Grupo 2: de 15 a 25 kg (de 3 a 6 años).

Grupo 3: de 22 a 36 kg (de 5 a 12 años).

Mayores de 12 años o altura igual o superior a 135 cm: no están obligados a usar silla, pero es muy recomendable hasta que midan al menos 150 cm.

B) Con i-Size los rangos son de estatura. Las horquillas de estatura son las siguientes (pueden variar a criterio de los fabricantes):

0 cm a 60 cm.

61 cm a 75 cm.

76 cm a 87 cm.

88 cm a 105 cm.

106 cm a 125 cm.

126 cm en adelante.

2. Etiquetas de homologación: cambia la información que se recoge en la etiqueta de color naranja. Debe aparecer, entre otras cosas, el nombre de la homologación (i-Size), el rango de estatura, el peso máximo, el lugar donde se ha realizado la homologación y el número de serie.

3. El sistema ISOFIX (obligatorio): se trata de un sistema de anclaje que se coloca directamente en el chasis y que hace que sea prácticamente imposible ponerlo mal.

Por qué las sillas R129 i-Size son más seguras

1. El anclaje ISOFIX hace que sea mucho menos probable que la silla vaya mal sujeta.

2. Se certifica que han pasado una serie de pruebas de choque de impacto lateral.

3. Las pruebas de seguridad de i-Size se realizan utilizando maniquíes o "dummies" avanzados, con más sensores que los de las pruebas R44/04.

4. Los bebés deben viajar en la posición a contramarcha hasta la edad mínima recomendada de 15 meses. Algunas sillas i-Size pueden utilizarse a contramarcha incluso hasta que el niño mide 105 cm de altura (unos cuatro años).

5. Con la R129 se ha mejorado la protección de la cabeza y el cuello.

Qué es el Plus Test

El Plus Test es una prueba que algunos fabricantes de Sistemas de Retención Infantil deciden hacer aparte de la homologación. Es una prueba voluntaria que vendría a certificar que sus sillitas para el coche son las más exigentes con la seguridad de los niños.

La etiqueta Plus Test garantiza que el SRI ha pasado las pruebas más duras. Los fabricantes pasan o no Plus Test, no hay puntuaciones en este test.

Cómo elegir la mejor silla infantil para el coche

Antes de comprar la silla del coche para bebé, debes tener en cuenta estas características:

Homologación : debe ser conforme a la norma ECE R44/03, ECE R 44/04 o ECE R129 i-Size.

: debe ser conforme a la norma ECE R44/03, ECE R 44/04 o ECE R129 i-Size. Durabilidad : ya sea que el fabricante lo especifique en peso o en altura, hay sillas que duran más que otras. Por lo general, al ampliar el tiempo de uso se sacrifica en seguridad, ya que tendremos que optar por sillas que no van a contramarcha. Recuerda que lo ideal es llevar a los niños el mayor tiempo posible a contramarcha.

: ya sea que el fabricante lo especifique en peso o en altura, hay sillas que duran más que otras. Por lo general, al ampliar el tiempo de uso se sacrifica en seguridad, ya que tendremos que optar por sillas que no van a contramarcha. Recuerda que lo ideal es llevar a los niños el mayor tiempo posible a contramarcha. Materiales : el confort también es importante. Comprueba que los tejidos sean cómodos, permitan una limpieza sencilla y transpiren.

: el confort también es importante. Comprueba que los tejidos sean cómodos, permitan una limpieza sencilla y transpiren. Comodidad: que sea fácil de instalar, en especial si la vas a cambiar de coche.

Con esta información, elegir una silla debería ser más fácil. Ten en cuenta que el paso del tiempo y el uso afectan a los materiales y a la calidad de los SRI. Por este motivo, los fabricantes no aconsejan el uso de sillitas que tengan más de 6 o 7 años.