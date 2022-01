En la era tecnológica parece impensable no poder localizar a alguien. Tecleas un nombre en cualquier buscador y enseguida aparecen decenas de perfiles de redes sociales. Pero puede suceder que esa persona a la que estás buscando no esté tras ninguno de ellos y, después de mucho tiempo sin contacto... ¿cómo saber si una persona ha fallecido?

No hace falta tener una edad determinada para haber perdido el contacto con alguien. Parece lógico que un abuelo recuerde a un amigo de su juventud y por la cantidad de años que han pasado no sepa qué fue de él. Pero le puede pasar a cualquiera, también siendo joven. Quizá conociste a alguien en la universidad hace diez años, pero no has vuelto a tener noticias. O a lo mejor guardas un bonito recuerdo de tu amiga de la infancia que se mudó a otra ciudad y no la volviste a ver. Primero recurres a las redes sociales. Sin embargo, cuando no encuentras resultados, te asaltan las dudas. ¿Se cambiaría el nombre? ¿Usará un seudónimo? ¿Habrá fallecido? No será fácil descubrirlo, pero aquí tienes algunas herramientas para intentar saberlo.

Investiga a fondo en las redes sociales

Es posible que esa persona a la que estás buscando ni siquiera se haya hecho una cuenta en redes sociales, por eso no localizas su perfil. O puede que use un seudónimo, que se haya cambiado de nombre, o que hoy ya no sea quien tú recuerdas. Pero, os conocéis. Puede que tengáis contactos en común. ¿Has investigado en las listas de amigos de tus amigos? Puede que te sorprenda.

Si has encontrado un perfil que encaja con quien estás buscando, puede que sea el suyo. Pero si no te responde, a lo mejor es una persona que ha fallecido y cuyos familiares no han querido o no han podido eliminar sus cuentas.

Consulta las necrológicas

Hasta hace unos años, las esquelas solo se publicaban en los periódicos en papel. Esto complicaría la tarea de buscar una necrológica sin saber en qué fecha pudo morir esa persona a la que buscas. Pero, hoy en día, existen muchos periódicos y portales web que publican las esquelas y que permiten fácil acceso mediante un buscador sin importar que haya pasado cierto tiempo. Bastará con introducir su nombre para saber si una persona ha fallecido.

Busca un certificado

Si conoces su nombre y apellidos y en qué ciudad debería residir, tienes la opción de pedir en el Registro Civil de la misma un certificado de defunción, que puede ser positivo en caso de que haya fallecido o negativo en caso de que siga con vida. Es otra forma de salir de dudas.

Pero puede que pedir un certificado de defunción te parezca violento. En ese caso, no te preocupes, también puedes pedir un certificado de nacimiento si conoces el lugar y su nombre completo. En él aparecerá, en caso de que la persona haya fallecido, una inscripción al margen. Si no hay inscripción significa que puedes seguir buscando: ¡vive!

Contratar a un detective para saber si una persona ha fallecido

No localizas a esa persona especial en las redes sociales. Has preguntado a tus conocidos y tampoco tienen noticias. No conoces a sus familiares y no sabes dónde podría vivir. O tienes cierta información, pero te da pereza empezar con los trámites burocráticos. Entonces, contrata a un detective que se encargará en tu lugar de buscar a esa persona para descartar o confirmar su muerte.