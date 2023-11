Entre las costumbres culturales de los españoles que sorprenden a los extranjeros está, casi siempre, la curiosa manera que tenemos de secar la ropa al salir de la lavadora. Es muy común encontrarse, en casi cualquier lugar de España, con un tendedero hecho de cuerdas frente a una ventana o en un balcón o terraza, cargado de camisetas, pantalones y otras prendas de ropa, dispuestas a secarse al sol. En verano, una colada puede quedar perfectamente seca en un par de horas (o menos, si hace sol y un poquito de aire), pero en invierno es cuando más se complica la cosa, y cuando la ropa no se seca bien en días de humedad, llegan los malos olores.

En primer lugar, es importante que la lavadora no tenga olor a humedad, para que no se lo traslade a la ropa, pero también mantener a raya las humedades de la casa. Para esto último, de hecho, existen varias plantas que absorben la humedad en el ambiente, por lo que es recomendable tenerlas en casa cuando hay altos niveles de condensación. Ahora bien, teniendo todo esto más o menos controlado, ¿es posible que la ropa se seque más rápido sin tirar de electrodomésticos y que, de esta manera, no coja olores? Sí, si se siguen los consejos de los profesionales y expertos, por supuesto.

Tender la ropa en forma de arco

El secado de ropa en forma de arco es un método japonés muy eficaz para secar la ropa en el tendedero en menos tiempo. Según la experta en lavandería Izumi Onuki , de la compañía de productos de limpieza y para el hogar japonesa Lion, utilizar esta manera de tender la ropa favorece que se cree un paso para que circule el aire entre las prendas, lo que permite que la ropa se seque de manera más eficiente.

Para esto, es necesario colocar las prendas más largas en los extremos del tendedero —tomando de base un tendedero común, horizontal y en forma de rectángulo—, colocando las más cortas, como la ropa interior, en el centro.