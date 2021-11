No lo parece, pero la pantalla de los ordenadores pueden llegar a acumular una cantidad de polvo bastante importante, sin hablar de las huellas. Se habla mucho de la suciedad acumulada en los teclados pero no tanto de lo que hay en las pantallas... y casi mejor no saberlo en detalle.

Cuando se trata de ponerse a limpiarlas, uno de los primeros impulsos más comunes y peligrosos consiste en usar lo mismo que para los cristales. Usar el limpiacristales está totalmente desaconsejado entre otras cosas porquer muchos de ellos contienen amoníaco y su efecto en las pantallas es irreparable. Lo mejor es no utilizar ningún producto a no ser que sea específico para pantallas o, mejor, puedes seguir leyendo y aprender cómo limpiar el ordenador con cosas que tienes en casa. La pantalla quedará libre de polvo, dedos y sin daños.

¿Qué necesito para limpiar las pantallas de mi ordenador?

1. Un paño de fibra. La fibra tiene la capacidad de absorber tanto la suciedad como las bacterias y los gérmenes. Para limpiar la pantalla con mayor eficacia, evitaremos usar papel higiénico o bayetas de algodón o aquellas de uso común, ya que soltarán pelusa

2. Alcohol isopropílico. La ventaja del alcohol isopropílico es que no deteriorar la superficie de la pantalla y además se evapora muy rápido

3. Vinagre blanco o vinagre de limpieza

4. Agua destilada. (Aprende con este artículo cómo hacer agua destilada en casa)

5. Paño de microfibra para limpiar gafas (opcional)

Cómo limpiar la pantalla de un portátil

Lo primero que debes hacer para limpiar la pantalla de un ordenador portátil es apagarlo y retirar el cable de su enchufe. Si tu portátil tiene batería independiente, entonces es importante que la retires también y si lo has tenido encendido, entonces lo aconsejable es apagarlo y esperar cinco minutos hasta que se enfríe. Una vez apagado y frío, ya puedes empezar a limpiarlo.

Con la ayuda de un recipiente, mezclar un poco de agua destilada, alcohol isopropílico y vinagre blanco o de limpieza, humedece ligeramente el paño de fibra y limpia la pantalla con movimientos rectos de arriba hacia abajo o de un lado a otro.

Recuerda que lo que estás limpiando es algo que requiere suma delicadeza, por lo tanto, no hay que frotar con fuerza.

Cómo mantener la pantalla del portátil limpia

- Cada vez que utilices tu portátil, antes de cerrarlo cubre el teclado con alguna tela fina que no desprenda pelusas. El teclado suele estar sucio y se pega en la pantalla todo el polvo acumulado entre las teclas.

- No expongas el portátil en zonas donde el sol le dé directamente. Ten en cuenta que un portátil es sensible al calor, y dejarlo directamente al sol hará que disminuya en rendimiento y no solo la pantalla sufrirá daños, sino la salud de la batería también se verá afectada.

Cómo limpiar la pantalla de un ordenador de sobremesa

Con un ordenador de sobremesa empezaremos a limpiar de forma diferente. Esta vez, limpiaremos primero el monitor por detrás. Como te hemos aconsejado con el portátil, desenchufa los cables que conectan el monitor con la CPU y vierte en el interior de un recipiente la misma mezcla.

Esta vez mojaremos un poquito más el paño y limpiaremos frotando sin miedo, todo el monitor por detrás, empezando siempre desde arriba hacia abajo, para que todo el polvo acumulado no caiga hacia nuestra pantalla.

Una vez que hayas limpiado toda la parte trasera, coge un paño de fibra limpio y seco para secar todo bien y no dejar rastros de humedad en el monitor. Acto seguido limpia la pantalla. Recuerda que el paño debe estar ligeramente húmedo, no mojado. Empieza limpiando suavemente desde la izquierda y deslizando el paño hacia la derecha, o desde arriba a abajo.

Una vez que esté limpia la pantalla, tendrás que limpiar las orillas de la pantalla, que son los bordes de la pantalla por donde es difícil introducir un paño. Para este paso tenemos un truco infalible. Si tienes una tarjeta de banco, lo que harás es envolverla en el paño de microfibra fino para limpiar gafas y repasarás toda la orilla o bordes de la pantalla con la tarjeta envuelta. Al retirarla podrás ver que ahí se acumulan las motitas de polvo más pequeñas.

Cómo limpiar la pantalla de un Mac

Al igual que hemos hecho con todos los otros dispositivos electrónicos, primero procede a desconectar los cables de alimentación y empieza limpiando la parte trasera del monitor del Mac. Para mayor eficacia, hay que evitar a toda costa la utilización de aerosoles o pulverizadores. El monitor Mac no tiene que entrar en contacto con ningún tipo de líquido ya que esto puede estropear seriamente su acabado.

Cómo limpiar la pantalla de un Mac nanotexturizado

Para deshacernos de todo el polvo o las posibles manchas de la pantalla de un Mac con cristal nanotexturizado, usa únicamente el paño de limpieza que viene con la Pro Display XDR o iMac. Con ese paño solo tendrás que mojarlo ligeramente con el alcohol isopropílico y realizar los mismos movimientos que te hemos aconsejado: Desde arriba hacia abajo y con la máxima delicadeza posible. Desde la página oficial de Apple aconsejan a todos los usuarios que nunca se utilice otro paño que no sea el que viene incluido en la compra de la pantalla y en caso de pérdidas o extravío, debes contactar con el soporte técnico para un reemplazo.

Por último, recuerda: si hay algo que todas las pantallas tienen en común es su delicadeza. Es de suma importancia realizar los movimientos rectos cuando las limpies ya sean horizontales o verticales, pero tienen que ser rectos. Si realizas movimientos circulares podrás rallar la pantalla o estropearla quemando los pixeles.