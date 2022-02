¿Los domingos te ponen triste? ¿El inminente comienzo de la semana te hunde el ánimo? Debes saber que, de esa manera estás perdiendo un tiempo precioso. Disfrutar del domingo por la tarde puede llegar a ser todo un arte. Poder salir de la desidia y encontrarle la gracia al día con, probablemente, menos brillo de la semana es sencillo si le pones ganas.

Aquí te dejamos algunas ideas de qué hacer un domingo por la tarde. Te ofrecemos planes si estás solo o en pareja.

Planes de domingo por la tarde si estás solo

1. Visitas familiares pendientes: ¿cuánto tiempo hace que le has dicho a tu tía que irías a verla? Seguro que tienes familiares a los que quieres, pero nunca encuentras el momento para ir a visitar. El domingo por la tarde es ideal para tomar un café y poneros al día. No supone mucho esfuerzo, no gastas dinero y harás feliz a los tuyos. ¿Hay un plan mejor para terminar la semana?

2. Deporte: aprovecha para hacer algo de deporte. Según sea tu estado de ánimo, puedes hacer una sesión dura o algo más relajante como cierre de la semana. Lo importante es liberar endorfinas y volver casa con esa sensación de superación de haber trabajado en uno mismo.

3. Sesión de mimos: ¿qué tal un baño relajante con música y velas? Esta es una buena costumbre para fijar en el calendario de los domingos por la tarde. Se trata de dedicarte un rato a ti, a mimarte y deleitarte en tus pensamientos. Si terminas con una buena sesión de hidratación con su masaje pertinente te sentirás como flotando.

Planes de domingo por la tarde en pareja

1. Tarde cultural: seguro que has pensado en lo clásico: ir a ver una película al cine o, como mucho, ir al teatro. Y son dos planes ideales. Nosotros te sugerimos que pruebes también alguna otra cosa en la que tu participación artística sea activa. Puedes ver si en tu ciudad hay algún lugar en el que hacer cosas como talleres de arcilla, de danza, de pintura. Pueden ser iniciativas de negocios privados, pero también a veces se organizan este tipo de actividades desde asociaciones y entidades públicas. Desde luego será una tarde de domingo en pareja diferente.

2. Paseo y merienda-cena: es el plan redondo porque lo tiene todo. Mueves el cuerpo, disfrutas de las vistas del paseo y después llega el momento de comer algo con ese concepto de merienda-cena tan perfecto para un domingo en pareja. Podéis tomarlo fuera o llevarlo preparado de casa. Una mochila con la comida y algo sobre lo que sentarse será todo lo que necesitéis para ver el atardecer y dar un nuevo significado a lo que podría haber sido un domingo monótono.

3. Maratón de series: sabemos que hay muchos amantes que aman simplemente dedicar el domingo a vaguear en casa. Bien, para ellos las plataformas de contenidos son una fuente inagotable de maneras de pasar el tiempo. Si quieres saber cuál es la serie que no te puedes perder, la respuesta está en Serielistas.