Molestas e incluso peligrosas. Las moscas son uno de los insectos que más aparecen en nuestra vida cuotidiana. Se cuelan en nuestras casas y nos interrumpen los quehaceres. Además, pueden ser portadoras de gérmenes, bacterias, virus y enfermedades. Por todo ello, no está de más llevar a cabo alguno de los remedios caseros que aquí te ofrecemos para prevenir su aparición. El truco está en combinar varios de ellos para lograr una mayor efectividad.

Sin embargo, el requisito fundamental para hacer frente a cualquier insecto es mantener la casa o el apartamento limpio, ya que la suciedad y los restos de comida las atrae. Así, es importante que las zonas de deshechos estén cubiertas y no dejen olores por la casa. También es fundamental comprobar que no tenemos agua estancada.

Cinco remedios caseros para espantar a las moscas

1. Una de las prácticas más extendidas es la bolsa de plástico rellena de agua que se suele colgar en el techo de las casas. Sin embargo, también existe la versión mejorada de este remedio: la bolsa rellena de monedas. Se trata de una práctica que compartió la instagrammer Sophie Hinchliffee en sus redes sociales. El truco es sencillo y barato. Sólo se necesitan una bolsa de plástico para congelar con cierre y varios céntimos. A partir de ahí lo que hay que hacer es meter los céntimos en la bolsa, llenarla de agua y cerrarla con el zip. Acto seguido se recomienda colgarla en una puerta o ventana de la casa. A diferencia de la bolsa de agua, la que está rellena también de monedas provoca un efecto mayor en las moscas, algo así como que los insectos se sienten incómodos con el reflejo que provocan los céntimos en sus ojos. Les ocurre algo parecido al efecto que provocaría a los humanos un montón de bolas de discoteca juntas.

2. A la hora de espantar a estos insectos se puede emplear Vodka. Así es, el olor a esta bebida alcohólica resulta muy incómoda para las moscas y provocan que se alejen. Mojarse las muñecas, codos o tobillos con vodka puede hacer que los insectos no se acerquen a ti.

3. El ajo, el limón y una decena de clavos también pueden provocar el mismo efecto que el vodka. Para llevarlo a cabo solo se necesita partir un limón a la mitad y pinchar en cada trozo una decena de clavos, no metálicos sino de olor. Acto seguido, solo habrá que apoyarlo sobre la mesa del jardín o de donde se quieran eliminar las moscas. Lo ideal es colocar un limón nuevo cada día para que tenga más impacto, pues cuando se sacan ya no desprenden tanto olor. Al mismo tiempo también es recomendable emplear ajos para ahuyentar a las moscas desde otros lugares de la casa, sobre todo en las zonas de entrada y salida.

4. Al igual que el vodka, el olor a vinagre de manzana no resulta muy agradable para los humanos, pero sí para las moscas. Se puede aprovechar este líquido para preparar una trampa para estos insectos. Para ello necesitamos la parte superior de una botella de plástico, añadir un poco de vinagre dentro y luego colocar el cuello de la botella hacia abajo, simulando un embudo. Una vez preparado, solamente habrá que colocarlo en ese rincón de la casa donde más presencia de moscas haya. Acto seguido irán directas hacía el vinagre. Como todo buen remedio, este también tiene varias versiones. Si no se dispone de vinagre de manzana se pueden utilizar otros desperdicios de alimentos, tal y como se muestra en el siguiente vídeo de Youtube de Bartolomé Camacho. Así, el youtuber muestra cómo ha agujereado una garrafa de agua llena de el líquido de sardinas, calamares, gambas, entre otras cosas. Es muy importante que a la botella le dé el sol para que la materia que hemos colocado dentro se vaya descomponiendo y huela. Las moscas intentarán entrar a través de los agujeros y se quedarán dentro. Eso sí, es muy importante que la botella sea transparente y no de un color fuerte para que la mosca no consiga salir.

5. A la hora de espantar a las moscas también se puede emplear remedios caseros más estéticos. Este es el caso de las esencias y plantas aromáticas, como lavanda, citronela o eucalipto. La realidad es que todas ellas son útiles para combatir a estos insectos. Se puede emplear un gran listado: la lavanda, la menta, la citronela, la albahaca, el romero, la melisa o el eucalipto, así como los aceites aromáticos. La idea es plantar alguna de estas cerca de casa o en macetas en los alféizares de las ventanas. También ayudará colocar ambientadores naturales por la estancia que se reduzca la presencia de las moscas.