Hay varias plantas que evocan a la Navidad: el verde abeto, la roja flor de Pascua, el acebo o el cactus de Navidad y, cómo no: el muérdago. Esta misteriosa planta ha sido considerada mágica y hasta sagrada en el pasado por numerosas culturas. Existen muchos mitos y tradiciones alrededor de él, por ejemplo: ¿sabes por qué se quema muérdago en Navidad? ¿Y que hay que darse un beso bajo el muérdago? Empecemos por el principio...

Qué es el muérdago

El muérdago es originario de regiones templadas y zonas tropicales de América, Europa y partes de Asia occidental y meridional. Esta planta se distribuye en más de mil variedades distintas alrededor del mundo, según Interflora.

Una de las particularidades más notables del muérdago es su naturaleza semiparasitaria. Esto quiere decir que, a diferencia de muchas otras plantas, el muérdago no arraiga en el suelo. En su lugar, crece en los troncos y ramas de árboles como manzanos y robles.

El muérdago penetra sus raíces en estos árboles para los extraer nutrientes con los que crecer, pero también tiene la capacidad de realizar su propia fotosíntesis. Este comportamiento, junto con el hecho de que sus raíces nunca tocan la tierra, ha llevado a muchas culturas a atribuirle propiedades mágicas.

La especie europea, conocida como Viscum album, se presenta como un arbusto de color verde intenso, adornado con flores amarillas y bayas blancas. Estas bayas han sido especialmente valoradas en la medicina tradicional, utilizándose en la preparación de remedios naturales desde hace siglos.

Cuándo poner y quitar el muérdago

Según la tradición, colgar muérdago en la puerta principal de los hogares durante la Navidad atrapa las malas vibraciones. Esta planta se debe mantener durante todo el año. En algunas culturas, especialmente en países del norte de Europa de origen celta, se quita el 13 de diciembre, poco antes del solsticio de invierno y del inicio de un nuevo ciclo.

El acto de quemarlo sirve para liberar y purificar el hogar de todas esas malas energías acumuladas durante el año. Es una forma de despedir el año viejo y dar la bienvenida al nuevo con un ambiente limpio y renovado.

En España, este ritual se realiza el 6 de enero, día de Reyes. En esa fecha de conmemora cuando los tres Reyes Magos trayendo regalos y bendiciones al Niño Jesús. Es un momento de renovación, de dar y recibir, y de purificar el hogar y el espíritu.

Por qué besarse debajo del muérdago

Quizás la tradición más conocida y popular asociada con el muérdago es la de besarse bajo él. Se cree que esta costumbre tiene origen en la antigua Escandinavia. Según la leyenda nórdica, el muérdago era un símbolo de paz y amistad. Así, enemigos que se encontraban casualmente bajo el muérdago en el bosque declararían una tregua temporal, y las familias también se reconciliarían bajo el muérdago.

Esta idea de "paz" y "amistad" se transformó con el tiempo en una tradición donde las parejas se besan bajo el muérdago durante la temporada navideña. Se considera que trae buena suerte y fortuna en la relación de la pareja que comparte un beso bajo esta planta.

Además, había una costumbre según la cual, después de cada beso, se debía arrancar una baya del muérdago hasta que no quedaran más. Una vez que todas las bayas se hubieran eliminado, no se podrían dar más besos bajo esa rama en particular.

El muérdago también ha sido considerado un símbolo de fertilidad en algunas culturas, debido a la resistencia de la planta incluso en invierno y a la pegajosidad de sus bayas blancas.

En tiempos modernos, colgar una rama de muérdago en el umbral de una puerta durante la temporada navideña es una tradición común en muchos hogares. Aquellos que pasan por debajo a menudo se detienen para compartir un beso, continuando así la tradición de amor y amistad asociada con esta planta mágica.