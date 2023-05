En la sociedad actual, es fundamental comprender y respetar las diversas identidades de género que las personas pueden adoptar a lo largo de sus vidas. El género fluido es una de estas identidades. A continuación, te contamos qué significa ser de género fluido, cómo difiere de otras identidades de género y cómo puedes apoyar a las personas que así se identifican.

La identidad de género se refiere a cómo se siente la persona con respecto a su propio género. Algunos ejemplos de identidad de género son si te sientes hombre o mujer, agénero, de género no binario, de género fluido o de otra identidad. Si quieres saber más sobre qué significa ser transgénero, puedes leer este artículo que aborda de manera sencilla las teorías queer y el binarismo.

Qué es el género fluido o 'genderfluid'

El género fluido es una identidad de género que, como su nombre indica, afirma que el género puede cambiar con el tiempo o de acuerdo con el estado psicológico, emocional o relacional de una persona. Las personas de género fluido pueden experimentar diferentes identidades de género, que pueden incluir, pero no limitarse a, masculino, femenino, ambos o ninguno.

Ser de género fluido significa algo diferente para cada persona, pero en general implica no tener un sentido único y fijo de género, como explican en este blog de Harvard Medical School.

El concepto de la fluidez de género desafía las nociones tradicionales de género porque afirma que la identidad de género no siempre está fijada en la categoría binaria de hombre o mujer.

En cambio, la fluidez de género abarca la idea de que las identidades de género pueden ser más flexibles y dinámicas, lo que permite a las personas explorar y expresar sus verdaderos sentimientos en torno al género.

Qué es ser género fluido

Las personas de género fluido, en lugar de apegarse a los roles y expectativas de género convencionales, pueden experimentar cambios. Estos cambios pueden ocurrir a lo largo de un día, semanas, meses o años. Ser género fluido no es "una fase", sino que representa una identidad de género auténtica.

El género fluido también puede manifestarse de diversas maneras, desde cambios en la apariencia y el vestuario hasta diferencias en cómo una persona interactúa con otras personas o se desenvuelve en el mundo. Cada individuo de género fluido tiene una experiencia única y personal con su identidad de género.

Mariángel Magaquian, de Córdoba, se autopercibe como de género fluido y sostiene que "el género fluido es poder pasar de ser hombre a mujer y de mujer a hombre. Es poder fluctuar en ambos espacios", como recoge Chrysallis, asociación de familias de infancia y juventud trans. Por su parte, SaSa Testa, activista trans no binario y autor de la primera autobiografía de una persona de género fluido, 'Soy Sabrina, Soy Santiago. Género fluido y nuevas identidades' (Ariel, 2018), sostiene que una persona con esa identificación "es alguien cuya identidad autopercibida no se ajusta únicamente al universo femenino o al masculino, sino que atraviesa varias vivencias personales de género".

Cómo saber si soy género fluido

Para determinar si eres género fluido, es importante reflexionar sobre cómo te identificas en términos de género y si esa identificación ha cambiado a lo largo del tiempo.

Si te das cuenta de que tu identidad de género cambia y no se ajusta a las categorías tradicionales de hombre o mujer, es posible que seas género fluido.

Puede serte muy útil conversar con otras personas que se identifican como género fluido o buscar recursos y grupos de apoyo. Estos espacios pueden proporcionar información valiosa y un sentido de comunidad para aquellos que están explorando su identidad de género.

Cuál es la diferencia entre género fluido y no binario

Aunque ambos términos pertenecen al espectro de identidades de género no binarias, género fluido y no binario no son sinónimos. Ser no binario significa que una persona no se identifica como hombre o mujer y puede tener una identidad de género estable que no encaja en estas categorías tradicionales.

Las personas no binarias pueden identificarse con un género diferente al masculino o femenino, o pueden rechazar por completo la idea de género.

Por otro lado, ser género fluido implica experimentar cambios en la identidad de género a lo largo del tiempo y no adherirse estrictamente a un género específico. Las personas de género fluido pueden identificarse con diferentes géneros en diferentes momentos, y su experiencia con el género será más dinámica que la de una persona no binaria con una identidad de género estable.

Cómo apoyar a las personas de género fluido

Al comprender y apoyar a las personas de género fluido, promovemos la inclusión y el respeto hacia la diversidad de identidades de género. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer:

1. Escucha y valida sus experiencias: aunque sean diferentes a los tuyos, las experiencias y emociones de otras personas son válidas. asegúrate de escuchar y validar. Reconoce que su identidad de género es válida y respetable.

2. Infórmate: aprende sobre la fluidez de género y comparte tus conocimientos con otras personas. Esto ayuda a disminuir la discriminación y fomentar un ambiente más inclusivo.

3. Utiliza pronombres respetuosos: pregunta y utiliza los pronombres y nombres preferidos de las personas de género fluido.