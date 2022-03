Putin ha activado las alertas en todo el mundo tras con poner en marcha su arsenal nuclear, una acción que conllevaría graves consecuencias para millones de personas.

La última ocasión se utilizó este tipo de armamento tuvo lugar en 1945, cuando EEUU lanzó las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki matando a cientos de miles de personas a corto y largo plazo. Aquella acción supuso la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después, otros tantos dirigentes antes que el líder ruso también ha amenazado y hecho pruebas con este tipo de armamento.

Muchas personas sienten temor a que la guerra se extienda y quiere saber qué hacer en el caso de un ataque nuclear, porque es algo para la mayoría no está preparada. No obstante, las bombas nucleares son armas extremadamente mortíferas, pero sus peores efectos se circunscriben a una zona limitada.

Qué pasará si hay un ataque nuclear

Lo primero que debemos saber es cómo será, qué es lo que se ve cuando explota una bomba nuclear. Todo esto que describimos a continuación, en el caso de ocurrir, no deberíamos verlo porque el objetivo es estar en un lugar seguro.

1. Un destello de luz.

2. Ola de energía térmica (es decir, de calor).

3. Una ola de radiación nuclear.

4. Una bola de fuego.

5. Una explosión de aire.

6. Una lluvia radioactiva (que será movida por el viento). Los niveles más altos de radiación en el exterior ocurren inmediatamente después de la llegada de la lluvia radiactiva y disminuyen con el tiempo.

Hay que tener en cuenta que los tres primeros acontecimientos suceden casi a la vez porque viajan a la velocidad de la luz, pero la radiación térmica puede durar varios segundos e infligir graves quemaduras a kilómetros del lugar de la explosión.

Los dos últimos efectos viajan juntos, pero la explosión de aire llega mucho más lejos. Es esta fuerte onda expansiva la que causa el mayor daño en una explosión nuclear al ser capaz hasta de derribar edificios. Lo último es la lluvia, que se esparce contaminando todo.

Qué hacer en caso de ataque nuclear

1. Refugiarse: lo más importante es buscar donde resguardarse. No hace falta que sea una cámara acorazada, con estar dentro de un edificio está bien, aunque lo mejor para protegerse de la radiación es buscar un lugar cuanto más abajo y más en el centro del edificio mejor. Hay que alejarse de las ventanas y las puertas, tratar de no quedarse en habitaciones donde haya muchas cosas y muebles que puedan ser desplazados por el aire.

2. Limpiarse: en el caso de haber estado expuesto a la lluvia radiactiva, debes quitarte la capa externa de tu ropa contaminada para eliminar las partículas de lluvia radiactiva y la radiación de su cuerpo.

Dúchate o lávate con agua y jabón para eliminar las partículas de lluvia radiactiva de cualquier parte no cubierta de la piel y el cabello. Si no tiene opción de lavarse o ducharse, usa una toallita o un paño húmedo para limpiarse las partes de la piel o el cabello que no estaban cubiertas.

Recuerda que también debes limpiar a cualquier mascota que haya estado afuera después de la llegada de la lluvia radiactiva.

3. Si la explosión nuclear te pilla en el exterior: intenta protegerte detrás de cualquier objeto. Ponte en el suelo boca abajo para proteger tu piel lo máximo posible del calor y los escombros voladores. Si estás en un vehículo, para el coche de forma segura y agáchate dentro del vehículo.

4. Quédate en el refugio un mínimo de 48 horas: no salgas del refugio en las primeras 48 horas para evitar los "productos de fisión" creados por una explosión nuclear. La fisión produce partículas de tres tipos:

- Partículas alfa: tienen baja capacidad de penetración, pero suponen graves problemas si se las ingiere o inhala.

- Partículas beta: son solo ligeramente penetrantes, la ropa y botas si son gruesas pueden protegernos. Pueden causar quemaduras en la piel expuesta. Si se las ingiere atacan a los huesos, el conducto gastrointestinal, la glándula tiroides y otros órganos.

- Rayos gamma: son de alta penetración. Viajan mucho más despacio que los alfa y beta, lesionando las células del cuerpo, según el ‘Manual de supervivencia del SAS británico’, de John Wiseman.

Cuáles son los síntomas de la exposición a la radiación

1. Náuseas

2. Vómitos

3. Debilidad general

4. Úlceras en la piel que tienen a adquirir una tonalidad grisácea

Las dudas de cómo protegerse en caso de ataque nuclear son normales. En términos estrictos no es posible aislarse al 100%. Volviendo al asunto de los refugios, lo cierto es que hay algunos materiales que pueden disminuir la penetración de la radiación si los colocamos lo suficientemente gruesos. Vamos a ver un ejemplo.

Materiales que protegen de la radiación

El material y el grosor necesario para reducir un 50% la radiación

1. Hierro y acero – 0,21 metros

2. Hormigón – 0,66 metros

3. Ladrillo – 0,60 metros

4. Tierra – 1,00 metros

5. Hielo – 2,00 metros

6. Madera – 2,60 metros

7. Nieve – 6,00 metros

Guía de supervivencia ante un ataque nuclear

1. Aprender sobre cuál es la amenaza y qué significa. Cuanta más información tengamos, mejor podremos hacer frente a la situación desde la calma de tener al menos algo de control. Es mejor saber cómo reaccionar ahora, que tener que tratar de averiguar qué hacer cuando la bomba nuclear esté en camino.

2. Acudir a las autoridades. ¿Dicen algo al respecto? Algunos países sí tienen información online sobre cómo prepararse ante una explosión nuclear, como es el caso de EEUU, por ejemplo. Puedes seguir también los consejos de expertos en emergencias o preparacionistas.

3. Prepara en la medida de tus posibilidades. Se trata de las cosas sencillas y de sentido común que todos deberíamos tener a mano en caso de emergencia, no hay que ponerse a comprar a lo loco. Algunas cosas del kit de supervivencia pueden ser: