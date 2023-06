Cada vez es más frecuente tener mascota: sólo en Bilbao, por ejemplo, hay más perros que niños. Y aunque muchos lo duden, las mascotas son capaces de sentir cosas hacia sus amos. Tanto es así que hay un estudio que demuestra que los perros entienden a los humanos. Pero en esa relación mascota-dueño, no siempre es fácil saber lo que quieren decir.

Una de las grandes dudas en torno a mascotas como perros o gatos siempre ha sido si estos animales domésticos nos ven como uno más de ellos, aunque un poco más grandes. ¿Cómo ven los perros y los gatos a los seres humanos? ¿Qué podemos saber acerca de cómo es su visión del mundo?

Si haces una foto de tu mascota usando el 'flash', observarás cómo sus ojos adquieren un brillo asombroso y misterioso. Este resplandor peculiar se debe a una parte en sus ojos denominada 'tapetum lucidum', que refleja la luz y les proporciona una visión más efectiva en condiciones de poca iluminación en comparación con nuestros ojos humanos.

Esta es solo una pequeña muestra desde el punto de vista fisiológico de cómo los gatos y perros experimentan el entorno en el que habitamos de un modo muy diferente al nuestro. Pero, ¿qué hay más allá?, ¿cómo somos percibidos los tutores humanos por nuestras mascotas?

¿Los gatos nos ven como humanos o como gatos?

Si eres dueño de un gato, quizás te consideres una especie de madre o padre humano que lo alimenta, entretiene y cuida, pero ¿qué eres tú para tu gato?

En el libro 'Cat Sense: How the New Feline Science Can Make You a Better Friend to Your Pet' del biólogo John Bradshaw, se sugiere que te ve como un "gato más grande y no hostil". Los gatos reconocen diferencias entre ellos y nosotros, pero aun así interactúan de maneras similares a como lo harían con otros gatos.

Bradshaw, experto en comportamiento felino de la Universidad de Bristol (Reino Unido), ha estudiado el comportamiento de animales domésticos durante más de 30 años. Los gatos no han sido criados para funciones específicas, por lo que están menos domesticados que ciertas razas de perros. Un gato amasando o frotándose contra ti está mostrando su afecto de la misma manera que si fueras otro gato.

Así que, la próxima vez que trates a tu gato como un bebé o lo regañes, recuerda que él te ve como un agradable compañero de hogar, muy grande por razones que desconoce.

¿Cómo nos ven los perros a los humanos?

Los perros son los únicos animales no primates que miran a la gente a los ojos. Se trata de un comportamiento único entre perros y humanos: los perros buscan el contacto visual de las personas, pero no de sus padres caninos biológicos. El vínculo con los dueños es muy importante para los perros.

Un perro siente cariño por sus dueños y es feliz cuando se encuentra con ellos, de la misma forma que un niño se alegra de ver a sus padres. Pero su reacción ante el reencuentro es mucho más intensa.

¿Cree mi perro que somos una manada?

Las manadas fueron esenciales para la supervivencia de los antepasados caninos del lobo, y siguen siendo un concepto importante para nuestros cachorros domesticados. Las manadas tienen una jerarquía clara y todos los implicados saben cuál es su lugar.

Algunos expertos piensan que los perros saben que somos una especie diferente, por lo que no nos considerarían aptos para formar parte de su grupo peludo de cuatro patas.

Los perros suelen tratarnos como si formáramos parte de una gran manada feliz. Pueden ser increíblemente leales y cariñosos con los miembros de su familia. Confían en que sus alfas humanos cuiden de ellos.

Los colores que ven los perros podrían ser parecidos a los que vemos los humanos al atardecer

Alexandra Horowitz, autora de 'Ser perro', explica que, aunque es difícil determinar exactamente qué colores ven los perros, estos podrían ser similares a los que nosotros percibimos al atardecer.

Los perros poseen más bastones en sus ojos que los humanos, lo que les permite ver mejor en la oscuridad. Además, el tejido ocular 'tapetum lucidum' refleja la luz en la retina, mejorando su visión nocturna y haciendo que sus ojos brillen en la oscuridad. Por lo tanto, la visión de los perros va más allá del blanco y negro.

¿Los perros y los gatos pueden ven colores?

Aunque muchos solíamos creer de pequeños que perros y gatos eran "daltónicos" o que veían el entorno en "escala de grises", en realidad perciben el mundo en matices de azul y amarillo. Desde una perspectiva fisiológica, este tipo de visión se debe a las clases de receptores de luz presentes en sus ojos y a sus necesidades como predadores, explican desde 'Popular Science'.

Los humanos, en cambio, somos más eficientes en diferenciar colores para localizar alimentos.

En cuanto a nitidez visual, los seres humanos superamos a nuestras mascotas. Si un perro logra distinguir un objeto a seis metros de distancia, una persona podría hacerlo a 18 metros. Para los felinos carecen de los músculos para ajustar la visión según la distancia y su visión se enfoca principalmente en su entorno cercano. Por lo tanto, pueden ver borroso a solo unos pocos metros.

El filtro de Tiktok para ver cómo ven los perros

"Los perros no ven en blanco y negro": con esta afirmación escribía en la red social Tiktok María VetiCan, una usuaria y veterinaria que trata de compartir información acerca del cuidado de las mascotas. Y para confirmarlo, utiliza un filtro que se ha hecho viral recientemente, #DogVision, que sugiere la misma teoría publicada en 'Popular Science': que los perros son capaces de discernir algunos tonos azules y amarillentos.

¿Pero cuánto de realidad hay detrás de este filtro? Según ha explicado la veterinaria investigadora en formación, y profesora ayudante de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Clara Hurtado en Maldita.es, "en cierto modo" sí es cierto que los perros ven en estas dos tonalidades. "No poseen la misma capacidad que nosotros para percibir colores, ya que su visión es menos sensible que la nuestra", señala.

La razón es la misma que explica María VetiCan en su vídeo: que los perros disponen únicamente de dos tipos de conos, una de las células fotorreceptoras de las retinas, mientras que los humanos tenemos tres. Esto hace que las personas seamos capaces de distinguir una importante gama de colores, pero los conos de los perros son sensibles a dos tonalidades: azulados y amarillos (o verdosos y anaranjados).