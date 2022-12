Si quieres cómo hacer una tortilla de patata exquisita, además de contar ingredientes de calidad, tienes que encontrar el punto ideal de cuajado. Para ello, debes darle la vuelta a la tortilla en el momento justo y de la manera perfecta.

Hay algunos trucos para darle la vuelta a la tortilla sin que se rompa, se pegue, sin que se te destroce tu obra maestra, en definitiva. Te los vamos a contar todos para que no vuelvas a echarle la culpa de tus males a la sartén. (Si por alguna remota posibilidad no te funcionan, te dejamos que sigas acusando al maldito teflón gastado).

Cómo hacer la tortilla perfecta

Pero, empecemos por el principio. ¿Cómo se hace una tortilla de patatas? En resumen, porque con detalle lo podéis leer en este artículo (Cómo hacer una tortilla de patatas), los ingredientes son:

Huevos

Patatas

Aceite

Sal

Cebolla (dependiendo de quien cocine)

Una de las claves para hacer una buena tortilla de patatas es la proporción de cada uno de estos elementos. Y aquí empiezan a surgir las discrepancias. Una de las reglas más extendidas es utilizar un huevo por cada patata. Así, por ejemplo, para una tortilla de cinco patatas usaremos cinco huevos para cuajarla

Para la elaboración los pasos son los siguientes:

1. Pelar y cortar las patatas

2. Freír las patatas. (Pon la cebolla cuando la patata esté casi hecha).

3. Sacar, salar al gusto y escurrir las patatas. Mezclarlas con los huevos batidos. Dejar que los sabores se mezclen.

4. Cuajar la mezcla en la sartén por ambas caras con unas gotas de aceite.

Trucos para darle la vuelta a la tortilla de patatas

Lo primero es asegurarnos de varias cosas que, si no tenemos en cuenta, la operación: 'girar la tortilla', saldrá mal.

1. Una sartén que no se pegue. Todos sabemos cuáles son las sartenes que tenemos en casa en las que la comida suele pegarse. Esas son las que nunca debes usar para hacer la tortilla. No vale que le pongas mucho aceite o el fuego muy bajo… terminará por pegarse y tú acabarás muy arrepentido. Usa siempre una sartén antiadherente. Incluso hay expertos que recomiendan tener una sartén solo para cuajar la tortilla y que no sea la misma en la que se fríen.

2. Espera a que se haya cuajado. Las prisas no son buenas para hacer tortillas. Si te adelantas, al darle la vuelta el huevo se escurrirá, se te caerá sobre la mano o el fuego.

Cómo darle la vuelta a la tortilla de patatas

1. Voltear la tortilla con un plato. Esta es una de las maneras más comunes de darle la vuelta para que se cocine por ambas caras. Ten en cuenta que debes utilizar un plato más grande que la sartén. También es buena idea que te pongas un guante térmico por si hay alguna pérdida. El guante te evitará sufrir quemaduras con algo de líquido. Una vez que tengas la tortilla en el plato, ayúdate con una cuchara para acomodarla de vuelta en la sartén por la otra cara para terminar de cocerla.

2. Tapadera volteatortillas. Su funcionamiento es igual que el del plato. Recuerda que lo más importante es saber cuándo darle la vuelta. Aunque eso depende del gusto del consumidor, por muy poco cuajada que te guste, debe tener una mínima consistencia para que la tortilla no se desmorone entera.

3. Sartén doble. Es el invento por excelencia, muy útiles para los menos atrevidos. Se trata de dos sartenes unidas. Tan solo hay que girarlas para cocinar la tortilla de patatas por un lado o por el otro.