En España, menos del 60% la población se define como católica y casi la mitad dice no ser practicante, según el CIS. De hecho, solo el 10,6% van a misa los domingos. Las cifras parecen decir que hay algo que no encaja, es como que muchas personas estarían formando parte de un 'club' hacia el que por alguna razón ya no muestran demasiado interés. ¿Apostatar sería la manera de poner algo de sentido en esta situación? Para algunas personas es la salida más coherente, mientras que otras no lo encuentran necesario.

Para saber qué es apostatar, unas de las mejores cosas que podemos hacer es ver cómo lo define la Real Academia de la Lengua Española (RAE). Esto es lo que dice el diccionario en sus tres acepciones:

1. Dicho de una persona: Abandonar públicamente su religión.

2. Dicho de un religioso: Romper con la orden o instituto a que pertenece. Apostató DE la orden y fue excomulgado.

3. (Poco usado) Abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina.

Si crees que lo mejor en tu caso es dejar de pertenecer a la Iglesia católica porque no sientes apego, sino que te provoca rechazo y quieres ir un paso más allá de dejar de practicar, puedes expresarlo de manera oficial con la apostasía.

Sobre cómo apostatar ya hemos escrito un artículo en detalle con los trámites a seguir en términos generales, porque este asunto es gestionado por las diócesis.

Razones para apostatar del catolicismo

Estos son algunos ejemplos:

– Falta de fe en Dios.

– Rechazo a la Iglesia como institución (independientemente de que la fe esté o no presente)

– Negativa a que la Iglesia emplee tu identidad como supuesto católico para alimentar listados de fieles para sus propios intereses.

Consecuencias de apostatar

- No se puede ser padrino ni madrina de bodas, de bautismo o de confirmación.

- No se puede contraer matrimonio por la Iglesia.

- No se puede pertenecer a ninguna cofradía ni asociación católica de fieles.

- No se podrá recibir a las exequias eclesiales (ritos de defunción).

Apostatar no es lo mismo que ser ateo. De hecho, hay creyentes que apostatan porque no comulgan con el catolicismo actual, pero siguen creyendo en Dios.

Borrarse de la Iglesia católica

Una vez hecho el trámite para solicitar la apostasía, si todo marcha bien, el solicitante podrá comprobar que en su partida bautismal aparece una nota en el margen en la que se indica que la persona ha apostado.

No obstante, este acto de apostasía no tiene una consecuencia directa para la Iglesia porque en 2008, tras un litigio que mantuvo con la Agencia Española de Protección de Datos, el Tribunal Constitucional dictó sentencia en favor de la Iglesia Católica, que se escudó en que los libros de bautismo no tienen carácter de ficheros y por ello no están sujetos a la Ley de Protección de Datos.

Esto supone que, aunque la mayoría de las diócesis españolas acceden a escribir la nota marginal, en términos legales, las consecuencias de apostatar no van más allá. El nombre del apóstata seguirá constando.