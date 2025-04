Ni vitamina C ni retinol: este es el único cosmético que de verdad es indispensable y que previene el envejecimiento prematuro

La belleza y el cuidado personal y de la piel están en alza: cada vez nos preocupamos más por nuestro bienestar e invertimos más en productos cosméticos. El abanico de moléculas es infinito: retinol, vitamina C, ácido hialurónico, niacinamida, escualano y un largo etcétera que, en ocasiones, pueden deberse más al fruto del marketing, la publicidad y las redes sociales, que a otra cosas.

Según el reciente estudio 'Cultura de bienestar: esencialidad de la perfumería y cosmética en España' de Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA), "cada español invierte de media 221,6€ al año en cuidado personal, un 7,7 % más respecto al año anterior".

Esto, agrega el informe, "sumado a la media de edad de la población en España, paulatinamente más envejecida, explica que los consumidores se preocupen por el mantenimiento de una piel cuidada. Y es que el cuidado personal está en el 'Top 3' de las principales actividades a las que recurren los españoles para sentirse bien, solo por detrás del ejercicio físico y la relajación".

Con más detalle, cabe destacar que entre los productos más utilizados se encuentran la pasta de dientes (94 %), el jabón o gel de baño (93 %), el desodorante (83 %), el champú (82 %), el perfume (59 %) y los productos de cuidado facial (49 %). Igualmente, es importante remarcar que "el consumidor se muestra cada vez más concienciado con la fotoprotección y su relación directa con la prevención de enfermedades y cuidado de la salud: su consumo creció casi un 5 % en 2024".

El daño provocado en la piel por la radiación ultravioleta, tal como exponen los dermatólogos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), se va acumulando a lo largo de la vida. Por ello, es importante evitar una exposición solar excesiva y protegerse bien del sol. Así, la protección solar es fundamental durante todo el año o, al menos, cuando así lo indique el nivel de radiación de rayos ultravioletas, que podemos consultar en la propia aplicación del tiempo en nuestro móvil.

"Si hay un cosmético 'indispensable', ese es el protector solar. Realmente es un cosmético que, a diferencia de la vitamina C, el retinol o el ácido hialurónico, suena poco glamuroso, pero es uno de los cosméticos más poderosos en cuanto a la prevención activa del envejecimiento prematuro para mantener la longevidad y salud de la piel", asegura a laSexta la Dra. Candy Hernández, médico estético, directora del centro Candhé y autora de 'Piel Radiante en 8 Pasos'.

Es decir, pese a la gran cantidad de moléculas o ingredientes cosméticos que existen para cuidar nuestra piel, la protección solar es, sin duda, el producto que deberíamos usar de forma indispensable, ya que está demostrado científicamente que la exposición solar es la principal causa de envejecimiento prematuro.

Otros tres cosméticos muy beneficiosos

Además del protector o la crema solar, existen otros ingredientes que son beneficiosos y que pueden funcionar. No obstaste, y como recalca la Candy Hernández "cada piel es única y, entendiéndola, encontraremos los ingredientes cosméticos que realmente nos funcionan y que rara vez serán iguales para todos".

1. Vitamina C

Tal como explica la doctora, es un activo muy beneficioso que actúa como antioxidanteprotegiendo la piel de los radicales libres. Sin embargo, "hay muchas formas de vitamina C y no todas son igual de efectivas. Lamentablemente, la forma más efectiva y estudiada de vitamina C es la más inestable y compleja de formular, y a algunas personas les puede causar irritación".

2. Retinol

Realmente, y aunque esté muy de modo, matiza la experta que es "un término muy amplio" ya que lo encontramos en varias formas conocidas como 'retinoides'. Al igual que con la vitamina C, subraya Hernández, "cada forma o retinoide tiene una efectividad distinta y es muy importante no solo saber elegir el retinoide correcto, sino saber progresar en la escala de la efectividad para sacarle todo el beneficio a este ingrediente que realmente es fascinante y, en este caso, sí lo considero un indispensable en una buena rutina cosmética".

En este vídeo, Boticaria García nos hablaba de todos beneficios de este derivado de la Vitamina A para la piel

3. Acido hialurónico

Aunque es un activo muy tolerado en cualquier tipo de piel y que está en la mayoría de productos cosméticos tipo crema o serum, explica la doctora, su función es menos transformadora que la de la vitamina C o el retinol. Realmente el ácido hialurónico hace la función de retener el agua temporalmente en la piel para una apariencia más saludable, pero no es un cosmético con efecto progresivo o que mejore la calidad de la piel, más allá de hidratarla, que, sin duda, es muy importante.

"No hay que confundirlo con el ácido hialurónico que usamos en medicina estético y que se infiltra bajo la piel, que en este caso, sí tiene un claro beneficio anti-edad y reparador", aclara Hernández.

Por último, la experta quiere destacar algunos ingredientes que serían muy beneficiosos para la piel como son los ácidos exfoliantes: "Potencian la renovación celular, tratan los signos de la edad y activan mecanismos que mejoran la calidad de la piel".

Sin embargo, "es mejor utilizarlos en cosméticos que pasen poco rato en contacto con la piel debido a su alta potencia, que puede jugarnos una mala pasada, por lo que son ideales para incluirlos en la rutina en formato limpiador y usarlos como máximo un par de veces al día", concluye Hernández.