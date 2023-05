Los anglicismos en materia de relaciones de pareja, cortejos y roneos son realmente, más viejos que el tebeo. El nombre en inglés (por ejemplo, 'ghosting') sería sólo una simple moda, como tantas otras. Porque ¿quién no ha tardado alguna vez, aposta, en contestar un mensaje a esa persona que estás conociendo y te atrae, para aumentar así su interés y expectativa? Pues algo así es el 'cricketing', la nueva moda en las redes sociales o aplicaciones de citas.

Lo que viene siendo de toda la vida, un 'hacerse de rogar' o un 'hacerse el/la interesante'; sólo que en un contexto de móviles, redes sociales o aplicaciones de citas. "El 'cricketing' es un término que indica una nueva práctica o forma de comunicarse que consiste en dejar en espera una respuesta en el móvil el tiempo suficiente como para desesperar un poco a la otra persona, para que se empiece a preocupar y de algún modo, la eche de menos", explica a laSexta.com Ana Sierra, psicóloga, sexóloga y experta en terapia de parejas.

"Es además una práctica que utilizaban mucho los y las 'gurús de la seducción' (que a veces no son realmente formas muy sanas). Es dejar a la otra persona con la incógnita o con la intriga de si va a contestar o no. Generar sin más, un poco de expectación", añade la experta, también comunicadora y escritora.

No tiene nada que ver con el 'ghosting', porque esto sería desaparecer sin más, sin una explicación y sin que haya forma de encontrarla. Dejar a la persona con la palabra en la boca, en este caso con el mensaje en el móvil; tampoco un breadcrumbing, aunque se le parecería más, que es dar una de cal y otra de arena. Te hago caso un día, pero luego desaparezco un tiempo, y luego vuelvo y estoy contigo como siempre.

"Este nuevo término o nueva moda del 'cricketing' sería tal como comentan, algo así como el 'cri-cri-cri' de los grillos. Como cuando hay un silencio incómodo. Deja tu mensaje en suspensión y cuando contesta al cabo de un tiempo más largo del que tú pensabas, te pones contento/a", explica Sierra. ¿Pero es realmente esto una conducta tóxica o no del todo sana? ¿El que no te conteste rápido a tu mensaje, incluso pasado un día, significa que no le gustas, que no le interesas?

¿No le gustas porque no contesta rápido a tu mensaje?

Aunque no queramos o no guste, vivimos en la era de la inmediatez. Los móviles, las redes e Internet en general, han hecho que tengamos las respuestas al momento. Y esto, se extrapola también a las relaciones de pareja, sobre todo en las personas más jóvenes que han nacido y crecido ya en esta época.

Es por ello que, según explica Ana Sierra, también puede que queramos una contestación al momento, de aquella persona que estamos conociendo, nos gusta y nos atrae. Porque de algún modo tenemos muy interiorizado que si no nos contesta en el tiempo que queremos o que "debería ser" es porque no le gustamos. Cuando no tiene necesariamente que ser así. Que puede que sí, pero también puede que no.

"Siempre esperamos que este mundo de relaciones líquidas y respuestas instantáneas que las respuestas y contestaciones sean rápidas y esto nos genera más ansiedad de lo habitual", sostiene la experta. "Pensamos que si esa persona con la que nos escribimos no nos contesta casi de inmediato es porque no le gustamos, que incluso tenemos miedo a que nos haga un ghosting. Y no, no tiene que ser así".

En ese sentido -continúa la sexóloga- "nos hemos hecho cómodos y no trabajamos ni la paciencia ni la empatía. Es decir, en este caso, debemos entender que si la otra persona no nos contesta no tiene que ser por nosotros, no es, necesariamente, porque no le gustes sino porque tiene que hacer otras cosas, tiene trabajo, amigos, porque no sabe qué contestarte o porque esta buscando el mejor momento para hacerlo. Y en todo esto es, realmente, en lo último que pensamos".

Porque realmente, "creemos que si le gustásemos de verdad, nos contestaría en seguida. Y eso también es una distorsión cognitiva que no nos beneficia. Por ello, es importante también vivir las relaciones desde la calma y la empatía", asegura.

Otra cosa diferente sería si nos contesta después de muchos días y además la contestación que no da no nos gusta del todo y si tiene comportamientos que a ti personalmente no te gustan y que te hacen sufrir. O te está dando una de cal y otra de arena, es decir, que nos hace un 'breadcrumbing', entonces es mejor huir de esas relaciones y de este tipo de relaciones. En este caso, tenemos que dar tiempo, "debemos gestionar esas esperas que queremos tan inmediatas, sin olvidarnos de que exigencias muy extremas hará más difícil la relación", sostiene Sierra. En el caso de que la esperas sean demasiadas largas, que no te compensen o que tú le hayas comentado que te incomodo esa conducta y la persona lo sigue haciendo, "entonces sí debemos huir de esa relación o posible relación", finaliza la experta.