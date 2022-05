Hace unos días, Rosalía sorprendía a sus seguidores con una foto en su perfil de Twitter, justo antes de la gala MET, en la que se encontraba dentro de una sauna envuelta en papel de plástico. Una práctica o método que según los expertos, no es nada saludable ya que puede poner en riesgo la salud.

Esta práctica, conocida como 'trajesauna' ya ha sido utilizada también por la celebrity Kim Kadarshian, algo que también fue criticado en su día por los expertos de la salud.

Ayer Enfermera Saturada advertía en su cuenta de Twitter denunciaba, aludiendo a la mismísima Rosalía, que "seguir la gran idea de Kim Kadarshian de meterse en una sauna a 80º grados envuelta en plástico para 'adelgazar' es una imprudencia que no adelgaza. Solo perderás agua y electrolitos. Te deshidratas, y eso es bastante peligroso". Y además, "en cuanto bebías volvías a recuperar los gramos perdidos".

Cuando sudamos, perdemos líquidos, no grasa

Tal como explica a laSexta.com Laura Villanueva, dietista-nutricionista del centro Alimentación 3S, "la foto de Rosalía ha causado revuelo porque puede llegar a ser muy perjudicial. Su propósito era meterse en una sauna, envuelta en plástico a modo de bolsas de basura, para sudar y así bajar de peso".

Pero, según aclara esta experta, "cuando sudamos estamos eliminando líquidos y electrolitos de nuestro organismo y nos puede dar esa falsa sensación de que estamos adelgazando, pero en realidad no es más que un método peligroso que puede comprometer nuestra salud, porque nos estamos deshidratando, y podemos tener por tanto, un desequilibrio de micronutrientes".

Además, como ya ha explicado Enfermera Saturada, "una vez que reponemos ese líquido que hemos sudado volvemos a recuperar ese peso. Con lo cual, al final no estamos perdiendo grasa (que es el objetivo si queremos adelgazar) sino líquidos de nuestro organismo", añade Villanueva.

Igualmente, tal como señala también a este medio la doctora Candy Hernández, médico estético de la clínica Candhé Clinic, en general "las saunas tienen algunos beneficios pero la pérdida de peso no está entre ellos: puede haber una reducción de volumen momentánea muy insignificante debido a la pérdida de agua, pero en ningún momento es permanente y nunca se trata de pérdida de grasa. La grasa no se pierde con el calor y tampoco a través del sudor, como popularmente se cree".

Los riesgos asociados a las saunas -señala la doctora- son la deshidratación y la pérdida de electrolitos, lo cual puede acarrear graves problemas ya que el agua es vital y necesaria para el cuerpo y su falta puede provocar su mal funcionamiento.

"Los problemas más leves provocados por la deshidratación y que indican que algo empieza a ir mal en nuestro cuerpo son la sensación de fatiga, los mareos, el dolor de cabeza y las náuseas. Así, es importantísimo que si sentimos estos síntomas, rehidratemos el cuerpo bebiendo agua o bien una bebida con electrolitos para evitar problemas más graves", asegura.

Lo mismo sostiene el nutricionista Francisco Martínez de la clínica Neolife Madrid: "las saunas permiten liberar toxinas a nivel cutáneo y hay cierto beneficios a nivel de recuperación muscular en estrategias de rendimiento deportivo, pero más allá de eso, no va a tener gran relevancia a la hora de adelgazar y por tanto una mejora de la composición corporal".

Perder grasa de forma saludable

Debemos de tener en cuenta -sostiene este experto- que "cuando buscamos una pérdida de grasa, la estrategia efectiva es ingerir menos calorías de las que se consumen de tal forma que hay un déficit energético. Y esa ingesta que hacemos ha de ser de calidad, porque de nada nos valdrá si lo que comemos no es de calidad".

Es importante que -tal como anuncian cada día los expertos en nutrición- desconfiar de aquellas dietas milagro o aquellas modas que prometen bajar kilos muy de golpe porque no estaríamos teniendo en cuenta ese temido efecto rebote, esto es recuperar el peso perdido en muy poco tiempo.

Sin embargo, el objetivo cuando queremos adelgazar ese no sólo es el de adelgazar los kilos que nos sobran sino mantener en el tiempo ese peso conseguido. Como explicábamos en este artículo, uno de los tantos errores cuando hacemos dieta es pensar que se trata de algo puntual y no de un cambio de hábitos en cuando a nuestra alimentación. Es importante tomar conciencia de que "hacer dieta significa realmente cambiar nuestros hábitos de alimentación, aprender a comer de una forma sana, a llevar una alimentación variada y equilibrada".

"Veo modas a nivel nutricional a diario y eso no implica que sea bueno o que sea malo. Simplemente la estrategia que sigamos tiene necesariamente que preservar la salud de la persona y estar basada en la ciencia, es decir, que esa mejora haya sido evidenciada científicamente. Si realmente esta nueva estrategia está contrastado por estudios y no ponen en alerta nuestra cuerpo, bienvenida será. Pero no por el hecho de ser moda tiene que ser beneficioso", sostiene Martínez.

Por último, hay que resaltar que este método que ha anunciado Rosalía en sus redes sociales, puede resultar también "muy peligroso por el ejemplo que está dando a los millones de personas que le siguen que cuando quieran adelgazar van a pensar en este tipo de barbaridades, porque al final son personas muy influyentes", indica Villanueva. Y una vez más "se está banalizando el sufrimiento por pura estética; y esto lógicamente puede ser un desencadenante de trastornos de la conducta alimentaria o de la imagen corporal".