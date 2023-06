No es uno de los cáncer más frecuentes, pero el cáncer de riñón supone entre el 2-3% de todos los cáncer en el adulto y es más frecuente en hombres que en mujeres. De todos los tumores urológicos, representa el tercero en frecuencia.

Según datos de la Sociedad Española de oncología Médica (SEOM), al año se diagnostican en España más de 8.000 nuevos casos y es más común entre la 4ª y la 6ª década de la vida, aunque puede aparecer a cualquier edad.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los pacientes es a la soledad y al desconocimiento o a la falta de información accesible sobre el cáncer de riñón. No es un cáncer conocido por la población como lo son otros más frecuentes. Es por ello que muchas de las personas que son diagnosticadas acuden a la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) para buscar información, pero sobre todo apoyo: porque es clave compartir y ventilar emocionalmente toda esta duda situación.

"Tener al lado a personas que han pasado por lo mismo ayuda mucho a los pacientes, nadie mejor que ellos para compartir inquietud, dudas y emociones", cuenta a laSexta.com Juan Carlos Julián, responsable de ALCER. Desde aquí, cuenta Juan Carlos, intentan resolverles todas las dudas que tengan sobre la enfermedad, además de fomentar la comunicación con el equipo médico porque nadie mejor que ellos va a poder resolverles todas las duda específicas que tengan sobre tu caso, porque cada caso es un mundo.

Síntomas del cáncer de riñón

Una de las cosas más importantes que podemos hacer para aumentar su curación y supervivencia es diagnosticarlo a tiempo, es decir tener un diagnóstico precoz. Para ello es fundamental saber qué síntomas puede ocasionar el cáncer de riñón, aunque debemos saber que puede no dar síntomas. Tanto es así que muchos casos se detectan en revisiones y ecografías médicas rutinarias.

Tal como explica a laSexta.com la Dra. Cristina Suárez, vicepresidenta de SOGUG y coordinadora de cáncer renal del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, hay que atender fundamentalmente a esta señales:

Si hay sangre en la orina (hematuria)

Si observamos una masa o bulto en el abdomen

Si existe un dolor en el costado o en la parte baja de la espalda que permanece y no desaparece

Especialmente, ante la sangre en la orina es fundamental acudir al médico, esto puede ser síntoma o signo de muchas otras enfermedades benignas, "pero es fundamental que si la observamos consultemos con un médico de forma rápida", sostiene la experta.

Factores de riesgo del cáncer de riñón

Existen dos factores fundamentales que pueden aumentar el riesgo de cáncer de riñón. Uno de ellos es el tabaco, hay estudios que aseguran que puede aumentar el riegso hasta en un 45%; y otro de ellos es tener una hipertensión no controlada. Y otro de ellos es tener mal controla la tensión arterial.

"Una hipertensión no controlada, es decir, no tener hipertensión sino no tenerla controlada puede aumentar el riesgo", asegura la doctora Suárez, quien explica a su vez que "el cáncer renal suele aparecer de forma esporádica en la gran mayoría de casos: tan sólo el 5% de los casos son genéticos o hereditarios".

Por lo que es fundamental tanto la prevención primaria (evitar factores de riesgo) como la prevención segundaria (prestar atención a los síntomas y hacerse revisiones para tener una diagnóstico precoz lo antes posible).

Otros factores de riesgo serían los mismos que aumentan el riesgo en general de cualquier tumor (alimentación, ejercicio, fumar...); así es fundamental en general, también en este caso, llevar una vida saludable, "presentado especial atención al tabaco que, según la bibliografía científica, aumenta con gran probabilidad el riesgo de padecer cáncer de riñón", concluye la experta.