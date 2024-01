Cuando estás intentando quedarte embarazada, es común prestar atención (o estar un poco obsesionada, que también sucede) a cualquier cambio en tu cuerpo, ya que podría ser una señal de embarazo.

Pechos hinchados, más sueño de lo habitual, náuseas, etc. Otra de las primeras señales que las mujeres buscan es el sangrado de implantación.

Por si no tienes claro qué es, vamos a explicarte en qué consiste, cuál es la importancia y cuándo se produce este famoso sangrado de implantación, que no es la menstruación.

¿Qué es el sangrado de implantación?

Lo primero: no esperes un sangrado como la regla. El sangrado de implantación es un leve sangrado o manchado, que puede ocurrir cuando el óvulo fertilizado se adhiere al revestimiento del útero.

Se puede producir porque este proceso puede romper pequeños vasos sanguíneos, causando este ligero sangrado. Sin embargo, es importante saber que no todas las mujeres lo experimentan.

No te frustres si deseas quedarte embarazada, ya sea de manera natural o en un proceso de fecundación asistida si no detectas sangrado de implantación en las fechas que calculas que debería producirse dicho fenómeno. Aunque no hayas manchado, el milagro de la vida puede producirse igual.

¿Cuándo ocurre el sangrado de implantación?

El sangrado de implantación suele suceder entre 10 y 14 días después de la concepción, coincidiendo con la fecha en que normalmente tendría lugar la menstruación. Precisamente esto es lo que puede generar confusión.

Sangrado de implantación o menstruación: ¿cómo diferenciarlo?

Cantidad: el sangrado de implantación es un manchado ligero, algunas mujeres solo lo notan al limpiarse. Es decir, no es tan abundante como una menstruación.

el sangrado de implantación es un manchado ligero, algunas mujeres solo lo notan al limpiarse. Es decir, no es tan abundante como una menstruación. Color : a diferencia del rojo brillante o oscuro de la menstruación, el sangrado de implantación tiene un tono rosa muy claro o color óxido.

: a diferencia del rojo brillante o oscuro de la menstruación, el sangrado de implantación tiene un tono rosa muy claro o color óxido. Coágulos : la menstruación puede incluir pequeños coágulos, pero el sangrado de implantación no.

: la menstruación puede incluir pequeños coágulos, pero el sangrado de implantación no. Duración: es breve, dura unas pocas horas o días. Si se extiende más y es abundante, probablemente sea la menstruación.

Factores que afectan al sangrado de implantación

El sangrado de implantación se relaciona directamente con el proceso de adherencia del óvulo fertilizado al útero, sin embargo, existen varios factores que pueden influir tanto en la aparición de este sangrado como en su intensidad. Por un lado, las fluctuaciones hormonales desempeñan un papel crucial en la manifestación de este tipo de sangrado.

Además, en el caso de mujeres que han recurrido a técnicas de fecundación asistida, existe una probabilidad mayor de experimentar un leve sangrado.

Por otro lado, la salud del útero también es un factor determinante. La presencia de pólipos o un útero en retroversión puede aumentar la posibilidad de experimentar sangrados que se salen de lo habitual.

Si tienes dudas entre el sangrado de implantación y tu periodo, una prueba de embarazo puede ayudarte a confirmar o descartar la gestación alrededor de la fecha esperada de tu menstruación.

¡Esperamos que recibas las noticias que esperas!