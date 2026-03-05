Una nutricionista advierte del peligroso reto viral de comer plástico: "No es ninguna dieta, es una conducta de riesgo"

Los detalles El reto viral de moda en Tik-Tok, la llamada 'dieta de comer plástico', consiste en masticar alimentos envueltos en film transparente para después escupirlos, buscando engañar al cerebro para sentir saciedad sin consumir calorías. Un auténtico peligro.

La "dieta de comer plástico" es el último reto viral en redes sociales. Este peligroso desafío consiste en masticar alimentos envueltos en film transparente y luego escupirlos, buscando engañar al cerebro para sentir saciedad sin ingerir calorías. La nutricionista Andrea Calderón, de la Universidad Europea, advierte que no es una dieta, sino una conducta de riesgo, ya que puede causar asfixia, problemas gastrointestinales y refuerza conductas restrictivas. Además, este tipo de retos puede abrir la puerta a trastornos alimentarios, especialmente en jóvenes vulnerables a la presión estética y contenidos virales. Calderón llama a plataformas y familias a no trivializar estos contenidos y promover una relación saludable con la comida.

Aunque parezca mentira, todavía nos queda capacidad de sorpresa al conocer el último reto viral entre los jóvenes en las redes sociales, normalmente acompañado de la palabra peligroso, porque sí, algunos de estos retos ponen en riesgo la salud de nuestros más jóvenes. El último: comer plástico (plastic eating). Sí, como lo oyes. Comer plástico se ha convertido en el último reto en Tik-Tok, en concreto en China, y en toda una preocupación para las familias.

Pero ¿en qué consiste esta locura? Tal como explican desde la Universidad Europea de Madrid, este reto es conocido como la 'dieta de comer plástico' y consiste en masticar alimentos envueltos en film transparente para después escupirlos, buscando engañar al cerebro para sentir saciedad sin consumir calorías.

Esta práctica, que se ha hecho viral en China y que se suma a la larga lista de tendencias extremas, ha encendido las alarmas por sus graves riesgos para la salud, como el peligro de asfixia o problemas gastrointestinales.

"Lo primero que hay que aclarar es que esto no es una 'dieta' como otras dietas milagro que aparecen cada cierto tiempo, la dieta de la alcachofa, la del cardo, la típica 'operación bikini', que pueden estar mal planteadas o carecer de base científica. Aquí estamos hablando de algo diferente", explica a laSexta la nutricionista Andrea Calderón, directora del Máster Nutrición, Composición corporal y Metabolismo de esta universidad.

Por ello, afirma contundente: "La llamada 'dieta de comer plástico' no es una dieta mal diseñada: es una conducta de riesgo": "Masticar comida para escupirla después con la intención de no ingerir calorías no es una estrategia nutricional, sino una alteración en la relación con la comida, porque la saciedad no funciona así".

De este modo, y según continúa explicando Calderón, "nuestro cuerpo necesita que los alimentos lleguen al sistema digestivo para activar las señales hormonales que regulan el hambre. Masticar y escupir puede generar una sensación momentánea, pero no hay un proceso fisiológico real detrás".

Ahora bien, lo que sí puede haber detrás de esta conducta "es un refuerzo de conductas restrictivas y una desconexión progresiva de las señales normales de hambre y saciedad. Además, no es inocuo físicamente: existe riesgo de asfixia, de aspiración accidental del plástico o de problemas gastrointestinales si se ingiere", asegura tajante esta profesional.

No obstante y más allá del riesgo físico inmediato, lo que preocupa es el mensaje de fondo. "Este tipo de retos normalizan la idea de que comer es algo que hay que evitar o engañar. Y eso puede ser la puerta de entrada a trastornos de la conducta alimentaria, especialmente en adolescentes y jóvenes, que son especialmente vulnerables a la presión estética y a los contenidos virales.

"No estamos ante una moda inocente ni ante otra dieta extravagante más. Estamos ante una práctica que banaliza conductas muy serias", añade la nutricionista, haciendo un llamamiento a las familias y edecuadores y también, y sobre todo, a las propias plataformas digitales para que no trivialicen este tipo de contenidos: "La salud no se consigue evitando la comida ni buscando atajos virales, sino construyendo una relación equilibrada y saludable con ella", finaliza Calderón.

