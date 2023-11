Cuando tenemos vómitos y diarreas, síntomas característicos de la gastroenteritis o de algún otro proceso estomacal o digestivo (como por ejemplo, la gastreonteritis por criptosporidiosis, que vigila la UE) es importante sobre todo, llevar una buena hidratación, o lo que es lo mismo, no deshidratarnos. Y para ello, lo mejor es el suero oral o con limonada alcalina, sobre todo las primeras 24 horas, y no las bebidas isotónicas clásicas para deportistas porque no contienen las sales minerales que se necesitan en este proceso.

Por otro lado, en cuanto a la alimentación, lo mejor es mantener una dieta blanda o astringente en la que hay alimentos que es mejor no tomar, es decir, alimentos no recomendados tales como los cereales integrales, grasas saturadas y sí, también la leche. No es, en este caso, no es ningún mito que la leche es "mala" para las diarreas, sin embargo y como todo, hay que matizar algunas cuestiones.

"Cuando estamos enfermos por algún problema digestivo, puede estar contraindicado el consumo de leche y lácteos o no, dependerá de la patología de base", asegura a laSexta.com Andrea Calderón, dietista-nutricionista, secretaria científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y profesora en la Universidad Europea de Madrid.

Por ejemplo, "si tenemos diarrea un día puntual porque algo haya podido sentarnos mal, no es necesario retirar la leche porque si no ha habido daño en la mucosa intestinal. No va a sentarnos peor tomar un vaso de leche o un lácteo", explica.

Mientras que "cuando la diarrea dura más días por algún problema digestivo mayor, normalmente se recomienda retirar temporalmente la leche por su contenido en la lactosa, que es el azúcar de la leche)". añade.

Y esto se debe, explica Calderón, "a que posiblemente tengamos un déficit puntual de lactasa, la enzima que digiere la lactosa (al tener dañada la mucosa intestinal), y por ello no la digiramos bien y empeore los síntomas".

Pero en cambio, si estamos malos de gastritis por ejemplo, que no afecta a la absorción intestinal de la leche, no nos va a afectar negativamente.

No obstante, tal como sostiene Calderón, es importante aclara que "quitar la leche no hará que nos curemos antes, solo que tengas menos síntomas en ese momento". Por otro lado, otra opción, sería tomar leche pero "en raciones más pequeñas o tomarla sin lactosa unos días, y en ese caso seguro que nos sienta mejor, porque la lactosa ya viene predigerida. Y en cuanto nos encontremos mejor, podemos volver a tomarla en porciones más pequeñas con total naturalidad", detalla.

Sin embargo, hay otros lácteos como el yogur o el queso que tienen mucha menos lactosa que la leche, "por lo que es probable que se toleren mejor, sobre todo lácteos fermentados y quesos más curados (los que menos lactosa tienen), pero estos últimos al ser altos en grasa tampoco van a ser la mejor recomendación si tenemos diarrea", apunta la profesional.

Y además, "todo fermentado como yogur o kéfir tiene microorganismos probióticos, por lo que no estará de más. Por ello, si nos sientan bien, no se recomienda retirarlos, y si los quitamos, será lo primero en reintroducirse por su aporte nutricional y como probiótico", finaliza la experta.

De hecho, en el Para frenar la diarrea por gastroenteritis, dieta blanda: 8 alimentos que puedes tomar y 8 que no, la también dietista-nutricionista Natalia Moragues nos explicaba cuáles eran alimentos menos recomendables para cuando teníamos diarrea más días, es decir, no un día puntual.

Entre estos alimentos, se encontraban los lácteos. Tal como contaba también Moragues, en estos procesos, es mejor optar por lácteos naturales sin lactosa (ya que en ocasiones se desarrolla intolerancia a la lactosa de forma temporal) y preferentemente lácteos fermentados como yogur natural (sin azúcar) o requesón.