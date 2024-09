Si llegas a este artículo pensando que por fin un estudio avala lo que ya sospechabas… te aconsejamos que lo leas hasta el final. En España, la cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares. Las hay de todos los tipos e incluso algunos se animan a hacer cerveza casera.

Según los datos más recientes del Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España de 2023, los españoles disfrutamos de la cerveza con moderación, en compañía y con algo de comer. Durante el último año (2023), el consumo per cápita de cerveza en España fue de 56 litros por persona.

No obstante, aunque puede que recientemente hayas leído algún titular como "Beber cerveza es más sano que beber agua", lo cierto es que es una información que tiene truco.

¿La cerveza es mejor que el agua para la salud?

La respuesta corta a la pregunta: "¿es más saludable beber cerveza que agua?" es no. Hoy en día, no hay nada que haga que beber cerveza sea mejor para la salud que el agua, pero hay factores que hacen que muchos años atrás esta afirmación quizás sí fuera cierta.

Un estudio realizado por el Instituto de Economía Laboral (IZA) de la Universidad de Bonn, en Alemania, ha concluido que, aunque en nuestros días se considera que la cerveza es menos saludable que el agua, las características de ambas bebidas en el siglo XVIII indican que entonces sucedía lo contrario.

En el estudio 'When Beer Is Safer than Water: Beer Availability and Mortality from Waterborne Illnesses', (Cuando la cerveza es más segura que el agua: disponibilidad de cerveza y mortalidad por enfermedades transmitidas por el agua) se investiga cómo, durante la Revolución Industrial en Inglaterra en el siglo XVIII, la cerveza representaba una opción más segura que el agua para la salud, debido a los procesos de fermentación que eliminaban bacterias.

En esos años, el agua solía estar contaminada, lo que hacía que la cerveza fuera una alternativa más saludable para prevenir enfermedades transmitidas por el agua.

Por qué la cerveza no es mejor que el agua

Aunque ciertos componentes de la cerveza pudieran ser beneficiosos para algunas personas, los expertos afirman que queda contrarrestado con el efecto negativo del alcohol.

Es decir, cuando se trata de la salud, el agua es indiscutiblemente mejor que la cerveza. Estas son algunas de las razones principales:

Hidratación : la cerveza, aunque contiene agua, al llevar alcohol, tiene un efecto diurético, lo que significa que promueve la pérdida de líquidos y puede contribuir a la deshidratación si se consume en exceso.

: la cerveza, aunque contiene agua, al llevar alcohol, tiene un efecto diurético, lo que significa que promueve la pérdida de líquidos y puede contribuir a la deshidratación si se consume en exceso. Sin efectos negativos : el agua no tiene efectos secundarios ni contribuye a problemas de salud cuando se consume adecuadamente. La cerveza, aunque tiene algunos antioxidantes o vitaminas del grupo B, puede llevar a problemas como el aumento indeseado de peso, problemas hepáticos, aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y dependencia al alcohol.

: el agua no tiene efectos secundarios ni contribuye a problemas de salud cuando se consume adecuadamente. La cerveza, aunque tiene algunos antioxidantes o vitaminas del grupo B, puede llevar a problemas como el aumento indeseado de peso, problemas hepáticos, aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y dependencia al alcohol. Aporte de calorías : el agua no tiene calorías, mientras que la cerveza contiene calorías que no aportan valor nutricional significativo.

: el agua no tiene calorías, mientras que la cerveza contiene calorías que no aportan valor nutricional significativo. Riesgo de desarrollar diabetes: el consumo excesivo de cerveza puede disminuir la efectividad de la insulina en la sangre, aumentando los niveles de azúcar y el riesgo de desarrollar diabetes

En resumen, el agua es fundamental para la salud y no tiene las posibles complicaciones que vienen con el consumo de cerveza, especialmente en exceso. Si bien el consumo moderado de cerveza puede ser aceptable para algunas personas, no se recomienda como una fuente de hidratación ni como un sustituto del agua.

En definitiva, aunque la cerveza ha sido una alternativa más segura que el agua en ciertos contextos históricos, en la actualidad la situación es muy diferente. El agua sigue siendo la mejor opción para la hidratación y el bienestar general.